Huawei на MWC 2026: супервузли Atlas 950 та TaiShan 950 - нова ера обчислень для AI?

3 марта 2026 г., 17:35

0

Tweet

На виставці MWC 2026 компанія Huawei представила свої найпотужніші рішення для глобального ринку: Atlas 950 SuperPoD та TaiShan 950 SuperPoD. Ці продукти втілюють стратегію компанії щодо створення стійкої обчислювальної бази та відкритої екосистеми, що має стати реальною альтернативою на світовій арені.



З появою AI-моделей з трильйонами параметрів та впровадженням «агентного AI» (agentic AI) у виробничі процеси, традиційне горизонтальне масштабування серверів стало неефективним. Huawei розв'язала цю проблему за допомогою інноваційної архітектури UnifiedBus.



Серед ключових особливостей Atlas 950 SuperPoD слід зазначити 8192 NPU в одному вузлі. Завдяки шині UnifiedBus, система об'єднує величезну кількість нейронних процесорів у єдиний логічний комп'ютер. Єдина пам’ять та надвисока пропускна здатність дозволяють ефективно проводити як навчання гігантських моделей, так і складне логічне виведення (inference). Окрім флагмана, було представлено Atlas 850E для менш масштабних сценаріїв AI.



Huawei також презентувала TaiShan 950 SuperPoD — перший в індустрії супервузол для обчислень загального призначення. Разом із серверами нового покоління TaiShan 500 та TaiShan 200, ця лінійка забезпечує гнучкість для будь-яких навантажень — від легких офісних завдань до інтенсивних дата-центрів.



Важливим акцентом презентації стала прихильність Huawei до Open Source та відкритої співпраці. Huawei повністю відкрила вихідний код своєї архітектури гетерогенних обчислень. Тепер розробникам доступні всі компоненти — від бібліотек операторів до мов програмування.



Операційна система openEuler вже стала однією з провідних у світі open-source спільнот.



Системи Huawei оптимізовані для роботи з PyTorch, vLLM, Triton та іншими популярними інструментами, що робить перехід на нову архітектуру максимально простим для розробників.



Huawei не просто представила залізо, вона продемонструвала готовність стати фундаментом для нової інтелектуальної ери. У часи, коли цифрова стійкість є пріоритетом №1, Atlas та TaiShan 950 пропонують ринку необхідну альтернативу.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI