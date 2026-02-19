Індійські Reliance та Adani планують інвестувати 210 млрд дол. в розвиток локального AI

19 февраля 2026 г., 17:50

Як повідомляє Reuters, найбільші конгломерати Індії - Reliance Industries та Adani Group - оголосили про масштабні інвестиційні плани на загальну суму 210 млрд дол., спрямовані на розбудову інфраструктури для штучного інтелекту.



На саміті в Нью-Делі голова Reliance Мукеш Амбані (Mukesh Ambani) заявив про намір інвестувати близько 110 млрд дол. протягом наступних семи років. Його стратегія полягає у повторенні успіху телеком-оператора Jio: зробити обчислювальні потужності такими ж доступними та повсюдними, як мобільний інтернет. У межах цього проєкту Reliance будує гігаватні дата-центри в Джамнагарі, перші 120 МВт потужностей яких запрацюють у другій половині 2026 року. Компанія прагне створити повний стек технологій усередині країни, щоб Індія володіла власним суверенним цифровим ресурсом.



Паралельно з цим група Adani під керівництвом Гаутама Адані (Gautam Adani) підтвердила зобов'язання інвестувати 100 млрд дол. до 2035 року у створення найбільшої у світі інтегрованої платформи дата-центрів, що працюватимуть на відновлюваній енергії. Основною перевагою Adani є вертикальна інтеграція: використання власної «зеленої» енергії дозволяє значно знизити витрати на електрику та уникнути втрат при передачі. Конгломерат уже співпрацює з Google та Microsoft над створенням великих кампусів у Хайдарабаді та Пуні, плануючи збільшити загальну потужність своїх центрів обробки даних з 2 ГВт до 5 ГВт.



Уряд Індії активно підтримує ці ініціативи, пропонуючи податкові канікули для іноземних фірм, що працюють через локальну інфраструктуру. Хоча ці суми все ще поступаються витратам американських технологічних гігантів (прогноз для яких на 2026 рік перевищує 630 млрд дол.), Індія робить ставку на дешеву енергію, величезний обсяг внутрішніх даних та власну базу розробників. Особлива увага приділяється стартапам: Adani планує резервувати частину графічних процесорів саме для вітчизняних команд, щоб забезпечити технологічну незалежність нації.

Аналіз ринкової ситуації



Масштаб оголошених інвестицій свідчить про перехід Індії від ролі сервісного центру до виробника інтелектуального капіталу. Стратегія Мукеша Амбані та Гаутама Адані базується на контролі над енергією та фізичною інфраструктурою - двома критичними факторами для розвитку інтелектуальних систем. Якщо Reliance вдасться реалізувати модель «демократизації обчислень», це може радикально змінити ландшафт індійського бізнесу, дозволивши малому підприємництву впроваджувати складні алгоритми без залежності від дорогих іноземних підписок. Для світового ринку це означає появу потужного альтернативного центру обробки даних, здатного конкурувати за рахунок низької собівартості енергії.



Проте ключовим викликом залишається відсутність власного виробництва чипів. Доки Індія не налагодить випуск напівпровідників, вона залишатиметься залежною від поставок Nvidia та інших світових лідерів. Водночас партнерства з Google та OpenAI показують, що глобальні гравці готові розглядати Індію як основний майданчик для навчання великих мовних моделей. Успіх індійського проєкту залежатиме від того, чи зможуть ці приватні мільйрдні вкладення конвертуватися в реальні програмні продукти, які будуть затребувані на глобальному ринку, а не лише виконуватимуть завдання всередині країни.

