Apple представила iPad 8‑го поколения и обновленный iPad Air

16 сентября 2020 г., 13:04

0

Tweet

Компания Apple обновила свои планшеты. iPad получил намного более мощный процессор A12 Bionic. Тогда как iPad Air представлен в новом корпусе, схожем с iPad Pro, и оснащен 5-нм чипом A14 Bionic, самым мощным на сегодня процессором Apple.



«Мы с радостью представляем iPad 8‑го поколения, который стал ещё быстрее и мощнее, — сказал Грег Джозвиак, старший вице-президент Apple по международному маркетингу. — Сейчас нашим покупателям больше, чем когда‑либо прежде важны производительность и многофункциональность для работы, отдыха, обучения и общения с близкими. Поэтому им как нельзя лучше подойдёт эта модель iPad с прекрасным дисплеем Retina 10,2 дюйма, мощным процессором A12 Bionic и отличными камерами».



Благодаря процессору A12 Bionic производительность iPad 8‑го поколения возросла на 40%, а графика обрабатывается вдвое быстрее.2 Это огромный шаг вперёд: теперь скорость работы iPad до двух раз выше, чем у популярных ноутбуков PC, до трёх раз выше, чем у планшетов Android и до шести раз выше, чем у устройств Chromebook. На базовой модели iPad впервые используется процессор A12 Bionic с системой Neural Engine, благодаря которой машинное обучение выходит на новый уровень. В частности, теперь возможности редактирования фото стали шире, Siri умеет больше и реагирует быстрее, а в дополненной реальности доступны окклюзия людей и отслеживание движения.

Мощный процессор A12 Bionic и широкие возможности iPadOS в сочетании с функциональностью Apple Pencil (1‑го поколения)3 делают новый iPad идеальным инструментом для того, чтобы рисовать, делать заметки, комментировать документы и многое другое. Тонкий и лёгкий iPad сочетает в себе прочность и портативность, обеспечивает высокоскоростное подключение к беспроводным сетям, в том числе Gigabit Class LTE,4 а его аккумулятор позволяет использовать iPad целый день без подзарядки. Поэтому пользователи могут работать, учиться и общаться как дома, так и в дороге. Благодаря Touch ID важная информация всегда надёжно защищена, а разблокировка iPad выполняется легко и безопасно — одним касанием.



С процессором A12 Bionic производительность нового iPad резко возросла — теперь скорость его работы до шести раз выше, чем у многих популярных устройств Chromebook.

iPad Air оснащён увеличенным дисплеем Liquid Retina 10,9 дюйма на всю переднюю панель, новым датчиком Touch ID в верхней кнопке, улучшенными камерой и системой динамиков и — впервые в истории этого устройства — передовым процессором A14 Bionic, самым мощным процессором Apple.



iPad Air обрёл совершенно новый дизайн. Тонкое и лёгкое устройство доступно в пяти цветах: серебристый, «серый космос», «розовое золото», зелёный и «голубое небо». Увеличенный дисплей Liquid Retina 10,9 дюйма на всю переднюю панель завораживает качеством изображения, которое обеспечивают 3,8 миллиона пикселей и продвинутые технологии: полностью ламинированный дисплей с антибликовым покрытием, технологией True Tone и поддержкой широкого цветового охвата P3. Чтобы дисплей мог занять всю переднюю панель устройства, датчик Touch ID нового поколения был встроен в верхнюю кнопку. Все привычные функции Touch ID по‑прежнему доступны: он позволяет быстро, легко и безопасно разблокировать iPad Air, выполнять вход в приложениях или платить с помощью Apple Pay. Вместе с iPad Air можно использовать клавиатуру Magic Keyboard со встроенным трекпадом, которая удерживает устройство на весу, а также клавиатуру Smart Keyboard Folio и новые обложки Smart Folio. Кроме того, iPad Air поддерживает Apple Pencil и оснащён удобным магнитным креплением на боковой поверхности для подключения, зарядки и хранения карандаша.1

Производительность iPad Air значительно увеличилась благодаря A14 Bionic, самому продвинутому процессору Apple на сегодняшний день. Процессор A14 Bionic справляется с самыми ресурсоёмкими приложениями. С ним ещё проще редактировать видео 4K, создавать прекрасные произведения искусства, играть в игры со сложной графикой и делать множество других полезных и приятных дел. Инновационная 5‑нанометровая технология производства позволила разместить в процессоре A14 Bionic 11,8 миллиарда транзисторов, что существенно повысило его производительность и энергоэффективность. Этот новейший чип серии A имеет новую 6‑ядерную конфигурацию, которая помогла увеличить производительность центрального процессора на 40%. Скорость обработки графики возросла на 30% благодаря новой 4‑ядерной графической архитектуре.2 А новая 16‑ядерная система Neural Engine процессора A14 Bionic вывела возможности машинного обучения на ещё более высокий уровень: она стала в два раза быстрее и теперь способна обрабатывать до 11 триллионов операций в секунду. Кроме того, A14 Bionic оснащён ускорителями машинного обучения 2‑го поколения, размещёнными на центральном процессоре, — они выполняют соответствующие вычисления до 10 раз быстрее. Вместе система Neural Engine, ускорители машинного обучения и высокопроизводительный графический процессор обеспечивают работу таких сложных функций, как распознавание изображений, обработка естественного языка, анализ движения и другие, прямо на устройстве.

Процессор A14 Bionic включает в себя новую 16‑ядерную систему Neural Engine, способную совершать до 11 триллионов операций в секунду. Это позволило вывести возможности приложений для машинного обучения, таких как djay Pro AI, на принципиально новый уровень.

Помимо фронтальной камеры FaceTime HD 7 Мп, iPad Air теперь оснащён камерой 12 Мп на задней панели — такой же, как у iPad Pro. С её помощью можно делать фото более высокого разрешения и снимать видео 4K. В горизонтальной ориентации благодаря двум динамикам новый iPad Air воспроизводит более объёмный стереозвук — для более полного погружения при просмотре видео.

Теперь iPad Air оснащается портом USB‑C, с помощью которого можно передавать данные со скоростью до 5 Гбит/с — в 10 раз быстрее, чем раньше,2 подключать камеры, жёсткие диски и внешние мониторы с разрешением до 4K. Поддерживается подключение к скоростным сетям Wi‑Fi 6, а связь по сетям LTE стала до 60% быстрее.3 Добавьте к этому возможности процессора A14 Bionic, и вы получите самый мощный iPad Air за всю историю этого устройства.

iPadOS 14 будет доступна со среды, 16 сентября, на всех поддерживаемых моделях iPad, включая новый iPad 8‑го поколения. Дизайн и функциональность iPadOS 14 разработаны с учётом уникальных характеристик iPad, большого дисплея Multi‑Touch и разнообразных поддерживаемых аксессуаров. Расширенная поддержка Apple Pencil в iPadOS 14 даёт больше возможностей для оформления заметок и использования рукописного текста на iPad. С помощью встроенных средств машинного обучения функция Smart Selection позволяет отличать рукописный текст от рисунков. Поэтому слова, написанные от руки, можно легко выбирать, вырезать из заметок и вставлять в другие документы, преобразуя в печатный текст. И всё это — с использованием привычных жестов. А когда вы рисуете в Заметках диаграмму или иллюстрацию, сделанные от руки наброски распознаются, выравниваются и превращаются в идеальные геометрические фигуры. Детекторы данных распознают рукописный текст, находя в нём телефонные номера, даты, адреса и ссылки. Поэтому, чтобы позвонить по записанному от руки номеру, достаточно просто его коснуться.





С выходом iPadOS 14 на iPad появится функция «От руки». Теперь писать с помощью Apple Pencil можно будет в любом текстовом поле. Используйте Apple Pencil, чтобы быстро ответить на iMessage или легко найти нужную информацию в поиске Safari. Функция «От руки» в режиме реального времени превращает рукописный текст в печатный, используя встроенные средства машинного обучения. Поэтому конфиденциальность всего, что вы пишете, всегда под надёжной защитой.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации