Qualcomm поглинає Ventana Micro Systems, розробника RISC-V

11 декабря 2025 г., 14:35
0 
 

Qualcomm Technologies оголосила про придбання компанії Ventana Micro Systems, підкреслюючи свою прихильність розвитку стандарту та екосистеми RISC-V. 

Зазначається, що цей стратегічний крок має значно посилити можливості Qualcomm у розробці центральних процесорів завдяки інтеграції експертизи Ventana у розвитку системи команд RISC-V.
 
Команда Ventana доповнить поточні зусилля Qualcomm щодо розвитку RISC-V та її власної архітектури Oryon, сприяючи технологічному лідерству в епоху АІ у всіх бізнес-напрямках.

«У Qualcomm ми прагнемо формувати майбутнє інтелектуальних обчислень. Ми віримо, що архітектура системи команд RISC-V має потенціал для просування технологій CPU, забезпечуючи інновації для наших продуктів. Придбання Ventana Micro Systems знаменує собою вирішальний крок у нашому шляху до створення провідної в галузі технології CPU на базі RISC-V», — заявив Дурга Малладі (Durga Malladi), виконавчий віцепрезидент і генеральний менеджер відділу технологічного планування, периферійних рішень і центрів обробки даних Qualcomm Technologies.

Компанія Ventana Micro Systems, заснована у 2018 році зі штаб-квартирою у Купертіно, має на меті розробку процесорів шляхом пропозиції високопродуктивних, розширюваних та безпечних обчислювальних чіплетів на основі відкритої архітектури RISC-V.

"Ми раді приєднатися до команди Qualcomm і зробити свій внесок у розвиток передової технології Oryon CPU, використовуючи наш досвід у RISC-V", — прокоментував Баладжи Бакта (Balaji Baktha), генеральний директор Ventana Micro Systems.

