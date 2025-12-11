«Інфотех» створює ІТ-інструмент для аналізу злочинів Голодомору

11 декабря 2025 г., 16:25

0

Tweet

Фахівці державного підприємства «Інфотех» завершили важливий етап модернізації Електронної мапи Голодомору. Цей масштабний GovTech-проєкт демонструє, як сучасні технології здатні перетворити тисячі сторінок архівних документів на потужний, доступний і багатофункціональний дослідницький інструмент, що має криміналістичну цінність. Реалізація цього проєкту є прямою відповіддю на виклики сучасної війни, забезпечує онлайн-доступ до фактів злочинів тоталітарного режиму та протидію російській пропаганді.

Команда ДП «Інфотех» застосувала передові практики обробки даних (Data Processing) та геопросторової візуалізації (GIS), створивши цілісну аналітичну систему: тепловий шар (Heatmap) для дослідників; розширену хронологію та багатомовність; структуровану документальну базу.

В мапу інтегровано унікальний метод візуалізації, який дозволяє виявляти, структурувати та візуалізувати осередки найбільших і найменших зафіксованих випадків канібалізму, що є наслідком злочинів комуністичного тоталітарного режиму. Цей шар дає змогу вивчати просторову логіку репресій, що є неоціненним для історичних та правових досліджень.

Мапа охоплює всі ключові періоди масового штучного голоду (1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947) та має англійську версію, що є стратегічним кроком для поширення правди про геноцид серед міжнародної аудиторії та наукової спільноти.

Кожна подія на мапі має деталізовану, структуровану картку, яка містить не лише географічні дані, а й ключові документальні атрибути, забезпечуючи найвищий рівень прозорості та достовірності даних.

Команда ДП «Інфотех» продовжує роботу, зосереджуючись на нарощуванні джерельної бази та інтеграції нових аналітичних інструментів у мапу. Це забезпечить подальше поглиблення дослідницької цінності ресурсу, надаючи правовій та історичній спільноті в Україні та світі максимально верифіковані дані та технологічну платформу для вивчення злочинів тоталітарних режимів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI