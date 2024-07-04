Proton додатково до свого поштового сервісу додала альтернативу Google Docs

4 июля 2024 г., 12:25

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Швейцарська компанія Proton AG, що спеціалізується на захищеному сервісу пошти презентувала сервіс редагування документів.





Як пишуть спостерігачі нова пропозиція виглядає дуже схожою на Google Docs. Користувачі можуть створювати та редагувати документи, ділитися ними з іншими та співпрацювати в режимі реального часу, додавати коментарі та відповіді, імпортувати та експортувати поширені типи файлів, такі як .txt та .docx, тощо.





Однак, як стверджує компанія, новий сервіс вирізняється додатковими функціями конфіденційності. Proton, яка найбільш відома своїм сервісом зашифрованої електронної пошти, зазначає, що нова пропозиція розширює межі захисту документів користувачів, шифруючи сам файл, а також натискання клавіш і рухи курсору.





Додаток доступний у Proton Drive - зашифрованому хмарному сервісі зберігання даних, який компанія запустила у 2022 році. На відміну від Google Docs, доступ до наскрізних ключів шифрування для кожного документа мають лише користувачі, а це означає, що сам Proton не може отримати до них доступ, повідомили в компанії.





Користувачі можуть ділитися документами, додаючи електронні адреси своїх колег або друзів, і вони мають можливість відкликати свої дозволи в будь-який час. Однак спільна робота можлива лише за умови, що інші користувачі також мають обліковий запис Proton.





Анант Віджай (Anant Vijay), старший менеджер з продуктів Proton Mail і Proton Drive, зазначив, що заходи конфіденційності в Документах на Proton Drive відрізняються від тих, що застосовуються в Google Docs. Він пояснив, що Google "може бачити все, що ви пишете, і зберігати записи всіх змін, які ви коли-небудь робили".





Ще однією важливою перевагою Proton Docs є те, що компанія зберігає всі свої файли на хмарних серверах у Швейцарії, де діють одні з найсуворіших законів про конфіденційність у світі. Ці закони гарантують, що до даних компанії не може отримати доступ жоден уряд, включаючи уряди США, ЄС та Швейцарії.





Повідомляється, що сервіс Docs in Proton Drive стане доступним для всіх користувачів по всьому світу до кінця цього тижня.





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