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Зі складу в Києві дизельні однофазні генератори Сovax 

4 июля 2024 г., 12:54

Зі складу в Києві дизельні однофазні генератори Сovax потужністю від 5 до 11 кВт.

Компанія "Мегатрейд" пропонує зі складу в Києві дизельні однофазні генератори Сovax,

У наявності моделі турецького виробництва у закритих шумозахісних корпусах, з 4-тактними двигунами, з вбудованими стабілізаторами напруги та захистом від перевантажень:

    Covax 7000T (4,5/5 кВт) з повітряною системою охолодження, габарити: 950 x 565 x 780 мм, вага: 160 кг, рівень шуму: 72 дБ
    Covax 8500T (6,5/7 кВт) з повітряною системою охолодження, габарити: 978 x 565 x 780 мм, вага: 170 кг, рівень шуму: 70 дБ
   

    Консультації щодо партнерства та придбання: [email protected]
    щТехнічні консультації для партнерів Мегатрейд: [email protected]

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