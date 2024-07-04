4 июля 2024 г., 12:54

Компанія "Мегатрейд" пропонує зі складу в Києві дизельні однофазні генератори Сovax,



У наявності моделі турецького виробництва у закритих шумозахісних корпусах, з 4-тактними двигунами, з вбудованими стабілізаторами напруги та захистом від перевантажень:



Covax 7000T (4,5/5 кВт) з повітряною системою охолодження, габарити: 950 x 565 x 780 мм, вага: 160 кг, рівень шуму: 72 дБ

Covax 8500T (6,5/7 кВт) з повітряною системою охолодження, габарити: 978 x 565 x 780 мм, вага: 170 кг, рівень шуму: 70 дБ





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