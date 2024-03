Продажі Samsung Galaxy S24 виявилися на 8% кращими ніж серії Galaxy S23

14 марта 2024 г., 11:25

Згідно з останнім щотижневим відстеженням продажів моделей смартфонів Counterpoint Research, глобальні продажі пристроїв Samsung серії Galaxy S24 зросли на 8% порівняно з аналогічним показником для серії Galaxy S23 протягом перших трьох тижнів їхньої доступності.



Попит на смартфони S24 і S24 Ultra залишилися відносно незмінними. А от показники S24 Plus, на яку приходиться п’ята частина продажів у серії, зросли на 52% порівняно з попередньою аналогічною моделлю.



«Основним драйвером зростання цього року для ключового флагмана Samsung стала модель S24 Plus, - зазначає Мінсу Канг (Minsoo Kang), старший аналітик. - Вона потрапила в золоту середину в ціновій політиці, підштовхуючи користувачів до оновлення».



Висока продуктивність серії Galaxy Plus, яка поставляється з оперативною пам’яттю на 12 ГБ - мінімальна специфікація для хорошої роботи великої мовної моделі. І це підкреслює зростаючу важливість більш високих специфікацій для забезпечення оптимізованої роботи на пристрої, що є ключовим моментом продажів під час запуску серії S24 від Samsung.



Щодо географії, то серія Galaxy S24 користується особливою популярністю в Західній Європі за попередніми замовленнями, а також у Кореї та США, де обсяги продажів зросли на 28%, 22% і 14% відповідно.



«Хоча загальне зростання серії Galaxy S24 в усьому світі залишається однозначним, це високі цифри. А на найбільшому ринку Samsung - у США - ми спостерігаємо річне зростання в середині десятиліття - солідні цифри, особливо враховуючи складний лютий, - зазначає Джефф Філдхак (Jeff Fieldhack), директор з досліджень у Північній Америці. - А враховуючи, що ми все ще перебуваємо на початковій стадії майбутнього буму смартфонів GenAI, у нас є ще багато можливостей для подальшого зростання».

