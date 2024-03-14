Intel все ще утримує ліцензію на постачання чипів Huawei

14 марта 2024 г., 12:35

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Підписана у 2019 році експортна ліцензія дозволила Intel постачати процесори для ноутбуків компанії Huawei за ексклюзивною угодою.



Ця угода, схвалена урядом США, не була позитивно сприйнята компанією AMD. Конкурент Intel упустив можливість отримати аналогічну торгову ліцензію ще в 2021 році. Згідно з новим звітом Reuters, «червона команда» намагалася відкликати ліцензію Intel вартістю в сотні мільйонів доларів.



Повідомляється, що Intel начебто вдалося витримати спробу зупинки продажів чипів Huawei і це дало одному їй більше часу для продажу китайській компанії, яка перебуває під жорсткими санкціями з боку США. Активна співпраця Intel і Huawei за прогнозами має завершитися в кінці цього року.



Скоріше всього адміністрація США не схвалить його продовження.



Більш того, скоріше всього Qualcomm теж не зможе подовжити свої поставки - зараз Huawei є затвердженим покупцем чипів Snapdragon.



На початку минулого року повідомлялося, що «ліцензійна політика Huawei» перебуває на стадії перегляду, паралельно із загальним прагненням розірвати низку торгових угод. За словами інсайдерів, Міністерство торгівлі США виправить «розбіжності в ліцензуванні». Відомство відклало ці плани наприкінці минулого року начебто з огляду на те, що термін дії угоди між Intel і Huawei закінчується вже за рік і немає сенсу впроваджувати радикальні зміни.

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