Мінцифри відкриває код «Дії»

14 марта 2024 г., 10:25

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Мінцифри повідомило про масштабування цифровізації та ділимось досвідом створення «Дії» з усім світом. Тепер країни, які цікавляться розвитком цифрової трансформації України зможуть ознайомитися із логікою роботи застосунку та використати код для створення державних сервісів на його основі.



Зазначається, що IT-фахівці зможуть використати найкращі рішення для створення аналогів «Дії» та власних застосунків на базі відкритого коду. Для цього потрібно буде доєднатися до публічної ліцензії.



На першому етапі, окрім загального коду серверної й мобільної частини застосунку, Мінцифри додали по одному документу та сервісу, щоб на прикладах показати логіку роботи «Дії» із даними. Для цього обрали «Посвідчення водія» та «Витяг» про несудимість. Надалі плануємо розширювати перелік сервісів та документів для тестування.



Підкреслюється, що пріоритет - безпека даних українців. У коді немає доступу до реєстрів. Якщо фахівець захоче протестувати логіку роботи «Дії», спеціально для цього в тестове середовище завантажено вигаданих користувачів із синтетичними даними.



Мінцифри також звернулося до досвідчених ІТ-фахівців: «Якщо ви знаєте як покращити застосунок? Запропонуйте зміни, які допоможуть нашій команді зробити «Дію» ще кращою!».



Ознайомитись із відкритим кодом «Дії» та доєднатися до публічної ліцензії можна за посиланням



Проєкт реалізується за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.



«Відтепер країни, які цікавляться українським досвідом цифровізації, зможуть зрозуміти логіку «Дії», імпортувати код і запустити власні державні сервіси. Сподіваюся, що наш досвід допоможе іншим урядам побудувати свої держави в смартфоні. Фахівці зможуть створити аналог «Дії» або інший застосунок, схожий на неї, але для цього, звісно, треба буде приєднатися до публічної ліцензії. Знайти відкритий код та доєднатися до ліцензії можна на окремому сайті», зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

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