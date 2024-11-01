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Продажі Microsoft у минулому кварталі збільшився на 16% до 65,59 млрд дол.

1 ноября 2024 г., 9:35
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Microsoft прозвітувала про результати першого кварталу свого 2025 фінансового року, які в цілому виявилися кращим за очікування.
 
Дохід збільшився на 16% порівняно з попереднім роком до 65,59 млрд дол., що перевищило середню оцінку аналітиків на рівні 64,51 млрд дол. Прибуток на акцію у розмірі $3,30 перевищив середній прогноз у $3,10.
 
Чистий прибуток Microsoft зріс на 11% до 24,67 млрд дол. - з 22,29 млрд дол. у відповідному кварталі минулого року.
 
Виторг підрозділу хмарної інфраструктури Microsoft Azure зріс на 33% до 38,9 млрд дол. 
 
Дохід підрозділу More Personal Computing склав 13,2 млрд дол. і збільшився на 17%, з такими основними показниками:
 
Дохід ігрового напрямку зріс на 44% до 5,6 мільярда доларів.
 
«Трансформація, керована штучним інтелектом, змінює роботу, робочі артефакти та робочий процес у кожній ролі, функції та бізнес-процесі, - заявив Сатья Наделла (Satya Nadella), генеральний директор Microsoft, - Ми розширюємо наші можливості та допомагаємо нашим клієнтам використовувати платформи штучного інтелекту для зростання та підвищення операційної ефективності».
 
У четвер акції Microsoft впали на 6% оскільки прогноз компанії щодо  доходу на теперішній квартал - в діапазоні 68,1-69,1 млрд дол. - виявилися гірше очикувань аналітиком - 69,83 млрд дол.

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