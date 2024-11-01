OpenAI додає нову функцію пошуку в ChatGPT

1 ноября 2024 г., 10:25

У четвер OpenAI розширила функціонал ChatGPT - додала набір пошукових функцій.

Раніше зʼявлялась інформація, що компанія планує запуск такого сервіса, але вважали, що він буде окремий.

OpenAI заявила, що пошук ChatGPT буде формуватися на основі запитів користувачів і надаватиме швидкі та своєчасні відповіді з посиланнями на відповідні веб-джерела.

«Пошук ChatGPT використовує сторонні пошукові сервіси, а також контент, наданий безпосередньо нашими партнерами, для надання інформації, яку шукають користувачі», - йдеться в офіційнному повідомленні OpenAI.

За словами компанії, пошукова модель є доопрацьованою версією GPT-4o.

Всі користувачі ChatGPT Plus і Team отримають доступ до функції пошуку вже зараз.

Корпоративні та освітні клієнти зможуть отримати доступ до нових функцій протягом найближчих тижнів, тоді як для безкоштовних користувачів вони будуть розгорнуті протягом наступних місяців.

Нагадаємо, що у липні OpenAI вибірково запустила SearchGPT, прототип пошукової системи на основі штучного інтелекту з доступом до інформації з Інтернету в режимі реального часу.

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