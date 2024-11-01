Український розробник радіостанцій HIMERA масштабує виробництво

1 ноября 2024 г., 8:05

Як повідомляє «Мілітарний», український розробник систем зв’язку Himera залучив інвестиції від фонду Nezlamni.

Кошти підуть на розвиток продуктової лінійки та масштабування виробництва. Точний розмір інвестиції не розголошується.

Як зазначаються, у цілому кошти будуть спрямовані на масштабування виробництва систем HIMERA G1 Pro, розвиток продуктової лінійки та виходу на нові ринки.

«Ми довго були на зв’язку з командою фонду Nezlamni. Коли відкривали цей інвестиційний раунд, то вони були одні з перших, хто підтвердив свою участь. Ми проходимо дуже ключові етапи розвитку нашої компанії і раді мати таких партнерів», — розповів Міша Рудомінський, співзасновник Himera.

Особливості радіостанції HIMERA G1 Pro включають наявність псевдовипадкового переналаштування робочої частоти, шифрування за стандартом AES-256, можливість передачі голосу і даних, просту в налаштуванні Mobile Ad-hoc Network, розширену дальність зв’язку та абсолютно новий дизайн.

Простий інтерфейс та інтеграція з мобільними пристроями на Android значно спрощують налаштування.

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