Продаж Microsoft за квартал зріс на 12% до 51,9 млрд дол., а за весь фінансовий рік доходи - на 18% до 198,3 млрд дол.

28 июля 2022 г., 9:35

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Компанія Microsoft анонсувала фінансові результати IV кв. свого 2022 фіскального року, що закінчився 30 червня.



Продажі виробника зросли на 12% до 51,9 млрд дол., а чистий прибуток - на 2% до 16,7 млрд дол.



Сегмент продуктивності та бізнес-процесів Microsoft, включаючи програмне забезпечення для підвищення продуктивності Office, Dynamics і LinkedIn, отримав 16,60 мільярдів доларів доходу. На преміальний рівень E5 припадає 12% усіх комерційних підписок на Office 365, у порівнянні з 8% рік тому.



Доходи від корпоративних продажів Office та хмарних сервісів зросли на 9% багато в чому завдяки зростанню доходів від передплат Office 365 Commercial. Тоді як продажі споживчих продуктів та хмарних сервісів зросли на 9%, а кількість підписок на Microsoft 365 досягла 59,7 млн.



Доходи LinkedIn зросли на 26%.



Зростання Azure склало 40%, не досягнувши цілі аналітиків у 43%. Згідно з даними Refinitiv, у його ширшому підрозділі Intelligent Cloud дохід зріс на 20% до 20,9 мільярда доларів, перевищивши середню ціль Уолл-стріт у 19,1 мільярда доларів.



За перший квартал наступного фінансового року, який закінчується 30 вересня, підрозділ Intelligent Cloud, за прогнозами, принесе від 20,3 до 20,6 мільярда доларів, причому верхня межа трохи перевищує прогнози аналітиків.



Сегмент More Personal Computing, який охоплює операційну систему Windows, ігрові консолі Xbox, пошукову систему Bing і пристрої Surface, за квартал приніс 14,36 мільярда доларів доходу. Дохід зріс на 2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і трохи нижчий за очікування аналітиків у 14,65 мільярдів доларів.



Дохід від продажу OEM-версій Windows виробникам комп'ютерів за минулий квартал впали на 2%.



Продаж Surface збільшився на 10% попри те, що у IV кв. не виходили нові моделі цього продукту.



Дохід від продажу пристроїв Xbox впав на 11%, а від контенту та сервісів – на 6%. Загалом ігрові доходи Microsoft минулого року впали на 7%. За квартал 10 млн осіб скористалися сервісом Xbox Cloud Gaming.



За підсумками всього фінансового 2022 року доходи зросли на 18% до 198,3 млрд дол., а чистий прибуток - на 19% до 72,7 млрд дол.

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