Хакери маскуються під українські банки та спекулюють на темі грошової допомоги

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження в популярних месенджерах шахрайських публікацій із пропозиціями отримати соціальні виплати для українських біженців. Зокрема – нібито від Червоного Хреста України.
Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв.
При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують сторінки популярних українських банків.
Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують:
- довіряти тільки офіційним ресурсам (офіційний сайт платформи єДопомога – https://aid.edopomoga.gov.ua/),
- не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах,
- у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті – негайно заблокувати платіжну картку,
- дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.
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