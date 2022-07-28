Хакери маскуються під українські банки та спекулюють на темі грошової допомоги

28 июля 2022 г., 10:45

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає про розповсюдження в популярних месенджерах шахрайських публікацій із пропозиціями отримати соціальні виплати для українських біженців. Зокрема – нібито від Червоного Хреста України.



Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які зрештою потраплять до злодіїв.

При цьому зловмисники використовують фішингові сайти, які імітують сторінки популярних українських банків.



Щоб не потрапити на гачок шахраїв, фахівці рекомендують:

довіряти тільки офіційним ресурсам (офіційний сайт платформи єДопомога – https://aid.edopomoga.gov.ua/),

не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах,

у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті – негайно заблокувати платіжну картку,

дотримуватися правил фінансової та кібергігієни.

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