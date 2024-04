SMB(and) on the run

10 апреля 2024 г., 16:25

На серверному ринку малих та середніх підприємств (SMB) відбуваються зміни, серед яких помітні три тенденції:

«Goodbye, VMware»

«Go flash»

«The Best SAN is NO SAN»

VMware впровадила нову цінову політику, яка не залишає SMB вибору: або піратка, або альтернативна екосистема. Як заміну рішенню VMware розглядають Hyper-V або Proxmox.

Перехід на SSD у продуктивних серверах майже відбувся. При типових для SMB обсягах зберігання даних можна обходитись взагалі без механічних дисків.

Чому б не обійтися і без SAN – апаратної мережі серверів та сховищ? Виходячи зі скромних потреб SMB у потужностях, розумним рішенням для невеликих підприємств або віддалених філіалів є кластер двох серверів зі спільною віртуальною SAN, замість апаратної СЗД. Це продуктивніше, дешевше, працює без простою та втрат даних.

Поки VMware викидає за борт дрібних користувачів, набувають популярності продукти на кшталт StarWind HCI Appliance (HCA) - мінімалістичні блоки обробки даних, які об’єднують обчислення, зберігання, мережу, програмне забезпечення для віртуалізації та керування в єдину гіперконвергентну платформу. Не потрібна інфраструктура серверів, відокремлених обчислювальних мереж і мережевих сховищ. Усуваються типові перешкоди: високі витрати на придбання та обслуговування, складне керування та низька ефективність. Сумісна з усіма основними гіпервізорами StarWind Virtual SAN (VSAN) у варіанті all-flash — надійне високопродуктивне рішення для зберігання даних.

Насолоджуйтесь перевагами високої доступності без необхідності платити за звичним сценарієм традиційним вендорам.

