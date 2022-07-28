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За минулу добу відновлено електропостачання близько 15 тис споживачів

28 июля 2022 г., 8:15

Як повідомляє Міненерго, за минулу добу відновлено електропостачання близько 15 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії: у Донецькій області – 8,1 тисячі, Запорізькій – 4,1 тисячі, Харківській – 1,8 тисячі, Миколаївській – 900 споживачам.

Станом на 26 липня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишаються знеструмленими 735 населених пунктів, загалом близько 585,7 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 351,2 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Миколаївській – 30,3 тисячі споживачів.

В центральному регіоні триває відновлення трансформаторного обладнання на підстанції 330 кВ. На сході проводиться огляд повітряних ліній, впорядковується місцевість навколо трас електромереж. Також в усіх регіонах тривають планові ремонтні роботи для підготовки до опалювального сезону та підвищення надійності живлення споживачів.

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