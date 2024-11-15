Про апгрейди із задоволенням

15 ноября 2024 г., 17:25

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Після того, як я поскаржився, що iPhone 16 Pro не приніс задоволення (хоча це не допомогло, і мене все одно назвали сектантом), я примудрився непомітно для себе оновити ще один пристрій, яким користуюсь досить часто. Не стану вкотре розповідати, як люблю iPad mini. Робив вже це неодноразово. Отже нещодавно Apple випустила оновлення цього планшета, і я, не роздумуючи довго, швидко обміняв стару модель на нову з невеликою доплатою.

Мої сценарії використання iPad mini скоріше з категорії зручності, ніж необхідності. Але інколи це набагато зручніший і належний пристрій, ніж iPhone чи iPad Pro. Але на той момент мій iPad mini почав досить помітно гальмувати при виконанні більшості завдань. Навіть на момент його випуску Apple встановила туди не найшвидший процесор, і з часом, через старіння і бети, швидкість роботи також не покращується. А потім я почав писати замітку про пристрої-розкладушки, і мені прийшла чудова думка про iPad mini.

В екстер’єрі нового iPad mini, крім кольорів, нічого не змінилося – основні зміни відбулися всередині. Новий процесор A17 та вдвічі збільшена оперативна пам’ять до 8 ГБ і сховище до 128 ГБ – ось, власне, весь апгрейд (який дозволяє забезпечити роботу Apple Intelligence на пристрої). Інші речі, такі як підтримка нового стилуса з можливістю «малювати», не торкаючись екрана, швидший порт USB-C і швидший WiFi 6E, підтримка Smart HDR 4 у фото вже менш критичні. Підтримка eSIM або нового FinalCut Pro для iPad мені ще менш актуальні. Здавалося б, навіть нема чому радіти.

А от і навпаки! При переході з iPhone 15 Pro на 16 Pro різниця в продуктивності не так помітна, оскільки різниця між пристроями всього лише рік. Попередній iPad mini я купив у березні 2021 року, і за три з половиною роки продуктивність процесорів Apple зробила великий стрибок уперед, а збільшена пам’ять тільки цьому допомагає. В результаті, відчуття від нового пристрою найпозитивніші, без тіні сумніву і жалю щодо цього оновлення. Навіть той самий «jelly scrolling» (затримки в рендерінгу при прокрутці контенту), хоча і не зник повністю, став набагато менш помітним. Екран у mini досі LCD, тому, звісно, після OLED в останніх iPad Pro очі трохи помічають різницю в якості. Зі сховищем на 128 ГБ я вже добре уявляю, як можна буде заповнити iPad фільмами й серіалами та брати його з собою у поїздки. У відрядженні рюкзак з цим iPad разом із новим 14-дюймовим MacBook Pro буде відчуватися як пушинка! (Ну, може, не зовсім. Але точно легше, ніж із 16-дюймовим Маком. Якщо ви запитаєте, чому ці фільми та серіали не записати на робочий комп’ютер, то я скажу, що ключове слово – це «робочий». Я принципово намагаюся не змішувати особистий і робочий контенти з багатьох причин).

Словом, іноді апгрейди можуть радувати, і дуже!

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