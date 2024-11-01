1 ноября 2024 г., 17:35

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Чесно кажучи, після анонсу лінійки iPhone 16 я вирішив, що не бачу особливого сенсу змінювати свій 15 Pro Max. Нововведення, які я побачив під час презентації, мене не вразили настільки, щоб переходити на новий телефон з попереднього покоління. (Так взагалі-то роблять тільки запеклі гіки, а нормальні люди оновлюють свої смартфони кожні 3-4 роки). Думаю всі великі зміни Apple притримує для наступного року, де вони сподіваються запустити так званий суперцикл оновлень телефонів у користувачів, які на той час остаточно втомляться від поточного дизайну.

І все ж новий смартфон у мене з'явився. Річ у тому, що у знайомої її старий iPhone 11 вже розсипався на частини, і їй потрібна була заміна. 15 Pro Max її більш ніж влаштовував. Тим більше що я був готовий продати його за ціною trade-in в Apple, яка завжди на $150-200 нижча за ціну такого смартфона на eBay. Крім цього, у мене був практично новий телефон, оскільки за два місяці до цього Apple його поміняла через пошкодження за програмою Apple Care+ (не питайте).

Коротше, якщо ви продерлися через цей напад графоманії, ви зрозуміли, що я не сильно хотів iPhone 16 Pro Max, і він у цьому плані мене абсолютно не розчарував. Я чесно не можу придумати бодай якесь виправдання для когось, хто б оцінив перехід на нього з 15-ї версії (або навіть з 14-ї!). Настільки це пересічне оновлення в Apple. Усі маркетингові розповіді про «розробку телефону для AI», який потім розмазують тонким шаром апдейтів на більш ніж пів року – всього лише розповіді. У сухому залишку ми отримуємо трохи більший екран при майже тому самому розмірі телефону, що й попередня модель, новий процесор, який трохи швидший за процесор у 15 Pro Max, фізичну кнопку для знімання камерою (про це нижче) – і, загалом, усе. На дрібні зміни типу нового сенсора для ультраширококутної камери можна практично не звертати уваги.

Коробки від 15 Pro Max і 16 Pro Max

Насправді я люблю робити знімки в ультраширику, і якраз новий сенсор для цієї камери мене цікавив найбільше. Але як я не розглядав результати, я не можу сказати, що вони радикально відрізняються від тих кадрів, які знімав iPhone 15 Pro Max. При яскравому світлі ще виходить більш-менш пристойно, але в темряві все те саме свято шуму і розмиття:

5х телефото, з іншого боку, якось нез'ясовно став кращим і іноді видає непоганий результат, хоча начебто ніяких змін там не було:

Головна камера під час знімання вдень з гарним світлом, підрізає крила аргументу, що було б непогано все-таки брати повноцінний фотоапарат із собою в поїздки:

Інша помітна зміна – виділена кнопка для фотокамери – теж мала багатообіцяльний вигляд. Але коли тільки вийшли перші огляди нового iPhone, журналісти обережно писали про те, що «до кнопки треба звикнути». І я можу сказати про себе, що я досі до неї звикаю. Правильне натискання для перемикань режимів і опцій тут настільки нетривіальне, що частіше простіше і швидше вибрати ці опції на екрані. Ба більше, я неодноразово виявляв, що я випадково змінюю ці опції, навіть непомітно для себе. Можливо, це добре для тих, хто дуже сфокусований на процесі, і уважно дивиться на екран, але я неодноразово виявляв, що знімав частину кадрів у зовсім не тому наборі налаштувань, які я хотів спочатку.

Єдине, що рятує – це те, що тепер ці налаштування відтінків у кадрі можна змінювати постфактум, тож знімання не в тому режимі не таке критичне.

Ці набори налаштувань – Фотостилі, як називає їх виробник, до речі, підкреслюють, що Apple здалася в боротьбі за «найкращі фото зі смартфонів», намагаючись переконати користувачів, що постпроцесинг фото, який робив iPhone, найкращий. (Може бути, але точно занадто агресивний). Тепер кожен може навіть після того, як кадр знято, змінити те, як камера обробляє кольори, відтінки шкіри, тіні. Ця штука мені дуже сподобалася. І, як я розумію, це особливість саме нової версії цих фотографічних стилів, які доступні тільки на 16-му «поколінні» iPhone. Коротше, з камерами в новій моделі все не так однозначно. І якщо ви не знімаєте айфоном професійне відео (Apple робить на цьому сильний акцент), то багато з поліпшень можете і не помітити.

Apple також стверджує, що час роботи від акумулятора вкотре збільшився (в інтернеті пишуть, що місткість акумулятора змінилася з 4422 мАг до 4685 мАг), але я цього якось не помітив. Щоправда, обмовлюся, що я зазвичай сиджу на бета-версіях iOS, які не оптимізовані з погляду енергоспоживання. Але в поїздках, коли я цілий день міг проводити далеко від зарядки, мені доводилося брати з собою зовнішній акумулятор, тому що після обіду батарейка в телефоні починала закінчуватися. Коротше, порівняно з 15 Pro Max, у моєму випадку при щоденному використанні я не помітив змін.

Швидкість роботи з новим процесором? Загалом як зазвичай при послідовному оновленні поколінь телефонів: «ну так, начебто додатки запускаються трохи швидше, і, здається, навіть трохи швидше працюють». А в іншому – все як завжди – багато що трошки краще, в рамках традиційної формули ітеративних оновлень Apple в останні кілька років.

iPhone 16 Pro Max

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