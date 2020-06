Представлена облачная платформа Aruba ESP для Intelligent Edge

10 июня 2020 г., 13:25

Компания Aruba, входящая в Hewlett Packard Enterprise, представила Aruba ESP (Edge Services Platform), первую, по ее утверждению, в отрасли облачную платформу на основе технологий искусственного интеллекта, которая прогнозирует и решает проблемы на границе сети до того, как они возникнут.



Как отмечается, Aruba ESP представляет собой автоматизированную универсальную платформу, которая построена на базе AIOps (искусственный интеллект для управления ИТ) и реализует модель «нулевого доверия» (Zero Trust) для обеспечения сетевой безопасности.



В основе этой платформы лежит унифицированная архитектура для локальных вычислительных сетей, центров обработки данных, сетей филиалов и удаленных рабочих мест. Автоматизированная универсальная платформа Aruba ESP непрерывно анализирует сетевые данные, отслеживает SLA (соглашения об уровне обслуживания), выявляет аномалии и оптимизируется, обеспечивая при этом видимость и защиту неизвестных устройств в сети.



Aruba ESP предоставляет облачные услуги на границе сети и может быть использована как услуга в облаке, или в локальной среде как управляемая услуга через партнеров Aruba или в формате «сеть как услуга» через HPE GreenLake. В соответствии с изменяющимися экономическими требованиями, клиенты также могут воспользоваться преимуществами гибкой системы финансирования HPE Financial Services.



Подчеркивается, что использование неструктурированных данных на границе сети требует наличия системы, использующей ИИ через сетевую телеметрию для обработки этих данных со скоростью и объемом, превышающими уровень возможностей человека. Для этого также требуется инфраструктура с «шестым чувством» на основе искусственного интеллекта, которая проактивно распознает надвигающиеся проблемы, рекомендует решения и использует автоматизацию, чтобы превратить их в логические действия, и всё без ручного вмешательства оператора.



Благодаря непрерывному анализу, знаниям о сети, пользователях и устройствах, Aruba ESP превращает информацию в сведения, помогает организациям ускорить преобразования и поддерживать непрерывность бизнеса с помощью единой, облачной платформы, которая может находиться как в локальной среде, так и в облаке, и которая обеспечивает безопасность и унификацию инфраструктуры, построенной на следующих основных принципах.



Платформа AIOps является критически важным компонентом Aruba ESP, который использует ИИ и аналитику для быстрой локализации основных (корневых) причин с точностью более 95%, автоматического устранения сетевых проблем, проактивного мониторинга работы пользователей, настройки сети для предотвращения проблем до их возникновения, а также использует сравнительное тестирование и рекомендации для постоянной оптимизации и обеспечения безопасности сети.



Использование AIOps одним из заказчиков привело к 15% увеличению пропускной способности и сокращению времени решения проблемы почти на 90%, что в значительно улучшило опыт конечных пользователей и ИТ-специалистов.



Унифицированная инфраструктура объединяет все сетевые операции для коммутации, Wi-Fi и SD-WAN в ЛВС, центрах обработки данных, филиалах и удаленных рабочих средах под управлением Aruba Central. Это единая облачная система, которая коррелирует все сетевые события, чтобы сократить время решения проблем и уменьшить число ошибок, возникающих при ручном режиме управления. Кроме того, подход к унифицированной архитектуре Aruba позволяет контроллеру располагаться в облаке, обеспечивая максимальную гибкость в масштабах предприятия.



Zero Trust Network Security (модель безопасности «нулевое доверие») сочетает в себе встроенную технологию доступа на основе ролей, динамическую сегментацию и обнаружение вторжений на основе идентификации для проверки подлинности, авторизации и управления каждым пользователем и устройством, подключенным к сети, и, в то же время, обнаруживает, предотвращает, изолирует и останавливает атаки до того, как они повлияют на бизнес.



«Intelligent Edge — это катализатор, который откроет безграничные возможности для организаций и предприятий, которые хотят ускорить преобразования и обеспечить непрерывность бизнеса, используя инвестиции в технологии в качестве своего главного актива, — сказал Кирти Мелкоте (Keerti Melkote), президент Aruba — Построенная на основных принципах Aruba — обеспечение подключения, защиты, анализа и действий, платформа Aruba ESP является результатом многих лет инновационных разработок, исследований и анализа, и умении предвидеть и вклада клиентов, честная обратная связь которых помогли сделать эту платформу сетью, владеющая всеми знаниями».



Кроме того компания представила Aruba Central, который обеспечивает функционирование критически важных сетей у более 65 тысяч клиентов и сегодня, с новыми услугами ArubaOS, это единственная в отрасли платформа без контроллера, основанная на использовании облачных технологий, которая обеспечивает комплексное управление и работу проводной, беспроводной и SD-WAN-инфраструктуры любого размера в пределах здания, центра обработки данных, филиалов и удаленных рабочих мест. Aruba Central доступен для заказчиков в двух вариантах – как облачный сервис или как локальная система (on-premises).



Вместе с доступом к общему озеру данных через Aruba ESP, в последней версии Aruba Central были усовершенствованы функции упрощенной навигации, расширенного поиска и контекстных представлений для консолидации множества аспектов информации в единой точке управления, что практически устраняет необходимость в разрозненных инструментах для сбора и сравнения информации по многочисленным доменам и местам.



Новые возможности в Aruba Central позволяют использовать ориентированную на пользователя аналитику из User Experience Insight для быстрого выявления проблем производительности клиентов, приложений и сети.



Как подчеркивается, Aruba обладает богатым опытом вывода на рынок инноваций на базе ИИ, в том числе, таких технологий, как Aruba AirMatch. Основываясь на данных моделирования, полученных с более чем миллиона сетевых устройств, генерирующих более 1,5B данных в день, новая технология Aruba AI Insights сокращает время поиска и устранения неисправностей за счет обнаружения трудновыявляемых проблем конфигурации сети и определения первопричин, предоставления рекомендаций и автоматизированного устранения неисправностей для непрерывной оптимизации работы сети.



Aruba Central на базе ИИ предлагает AI Search, сервис по поиску и обработке запросов с использованием естесственнного языка, который позволяет ИT-командам использовать простые запросы на английском языке, чтобы извлечь исчерпывающие данные о пользователях и устройствах из общего озера данных платформы ESP, для мгновенного принятия мер по решению проблем. Для более сложных вопросов, AI Assist использует систему автоматизации, управляемую событиями, для сбора и сопоставления всех данных как для внутренней службы технической поддержки, так и для Центр технической поддержки Aruba (Aruba TAC).

