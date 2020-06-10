DataRobot купила ИИ-платформу у Boston Consulting

10 июня 2020 г., 13:55

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Специализирующийся в сфере машинного обучения стартап DataRobot вчера объявил об очередном приобретении — покупке платформы искусственного интеллекта (ИИ) Source AI у Boston Consulting Group. Обе компании кроме того анонсировали заключение соглашения о стратегическом партнёрстве.

DataRobot на сегодняшний день получила от инвесторов более 400 млн долл. на создание программного обеспечения для автоматизации построения моделей машинного обучения без кодирования — с помощью простого интерфейса drag-and-drop.

Пользователи, не обладающие навыками программирования, могут загружать рабочие файлы, выделять в них нужные элементы — такие как цифры продаж в массиве финансовых записей. DataRobot выберет для них подходящий алгоритм, который затем может быть встроен в любое приложение.

Сотрудничество DataRobot и Boston Consulting поможет их клиентам в создании платформ ИИ «промышленного уровня». Купленная у Boston технология Source AI позволяет аналитикам данных писать «код без ограничений», сочетающий в себе человеческий и технический опыт.

Одним из свежих примеров применения Source AI стало созданное BCG GAMMA, средство Lighthouse, помогающее принимать деловые решения в условиях пандемии COVID-19. Этот инструмент сочетает данные в реальном времени, человеческий опыт и аналитику, чтобы предсказывать, как пандемия влияет на потребительский спрос и цепочки поставок в различных отраслях.

Boston Consulting утверждает, что её подход к машинному обучению помогает устранить «слепые пятна», такие как задержка во времени и отсутствие детализации, свойственные информации о продажах.

DataRobot планирует дополнить возможностями Source AI свою собственную платформу, которую аналитики данных будут использовать для тренировки новых моделей машинного обучения и для запуска их в производство. Консультационная поддержка по конкретным отраслевым приложениям от Boston Consulting упростит внедрение ИИ в широких масштабах.

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