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Рынок хромбуков активно растет благодаря сфере образования

10 июня 2020 г., 12:45

Рынок хромбуков активно растет благодаря сфере образования

На волне пандемии коронавируса школы по всему миру приступили к активному внедрению онлайновых форм обучения, что, в свою очередь, придало ощутимый импульс развития мировому рынку хромбуков.

По оценкам аналитиков из Digitimes Research, благодаря щедрым правительственным программам субсидий в Северной Америке, Японии и Европе, глобальные поставки мобильных компьютерных устройств для сферы образования в 2020 г. увеличатся на 32,3% «YoY», до 42,1 млн устройств. Более того, решения под управлением Chrome OS, исходя из количества отгруженных устройств, по итогам нынешнего года опередят по поставкам в глобальном образовательном секторе Windows-продукты.

К примеру, рекомендованные японским Министерством образования хромбуки с touchscreen-экранами диагонали 11,6″ в настоящее время наиболее востребованы на локальном рынке. Общемировые поставки подобных устройств в нынешнем году преодолеют рубеж в 7 млн, а Hewlett-Packard (HP) окажется их ключевым вендором.


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