Поставки серверів відновляться вже у ІІІ кв.

8 августа 2023 г., 11:25

0

Tweet

Згідно з останніми даними звіту DIGITIMES Research, глобальні поставки серверів у другому кварталі послідовно знизилися на 5,7% і, ймовірно, в третьому кварталі буде спостерігатися лише однозначне квартальне зростання через те, що брендові постачальники і CSP стають консервативними до другої половини року, навіть попри те, що нові основні серверні процесорні платформи вже готові до поставок.

Оскільки традиційні витрати підприємств і споживачів на хмарні технології продовжують підриватися зростанням процентних ставок на зрілих ринках і зниженням попиту на хмарні сервіси в постпандемічну епоху, створення дата-центрів провайдерами хмарних послуг (CSP) також сповільнюється, що призводить до того, що CSP переносять частину свого загального бюджету на сервери на більш дорогі сервери зі штучним інтелектом, щоб задовольнити зростаючу популярність генеративних AI. Як наслідок, загальний обсяг закупівель серверів у другому кварталі 2023 року знизився в одиницях.

Провідні північноамериканські CSP, включаючи Meta і Amazon, були песимістично налаштовані щодо попиту на свої соціальні мережі і публічні хмарні сервіси і, таким чином, значно скоротили закупівлі серверів, що призвело до більш ніж 10% зниження поставок тайванських ODM своїм клієнтам-операторам дата-центрів, що базуються в США.

Серверні бренди, які мали слабкі показники у попередньому кварталі, у другому кварталі дещо знизили свої поставки порівняно з кварталом раніше на тлі млявого попиту з боку корпоративних клієнтів та невирішених проблем з апаратним забезпеченням їхніх нових серверних продуктів. Попит з боку китайських операторів центрів обробки даних, однак, почав відновлюватися завдяки низькій базі порівняння в попередньому кварталі.

Прогнозується, що в третьому кварталі світові поставки серверів помірно зростуть на 1,5%. Оскільки попит на традиційні хмарні сервіси не демонструє жодних ознак відновлення, північноамериканські CSP збільшать свої витрати на висококласні сервери для ШІ, які в десятки разів дорожчі за звичайні, що призведе до невеликого послідовного зниження загальних поставок серверів. Поставки серверних брендів можуть продемонструвати високе однозначне послідовне зростання з виходом на ринок серверів з новими чипами AMD та Intel, як показують цифри.

Оскільки в четвертому кварталі поставки нових продуктів серверних брендів продовжують зростати, оператори центрів обробки даних в США і Китаї збільшать закупівлі серверів загального призначення, а також серверів для штучного інтелекту. Таким чином, глобальні поставки серверів можуть продемонструвати середнє однозначне послідовне зростання.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys

0

Tweet