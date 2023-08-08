МТІ розширює асортимент павербанками Atria

8 августа 2023 г., 10:35

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Компанія МТІ анонсувала новинки продукції від бренду Atria. Згідно зі зростаючим попитом на якісні та потужні зовнішні акумулятори, асортимент цього бренду в Україні поповнився новими продуктами, що спрощують щоденні задачі та надають мобільність, забезпечуючи надійне живлення для різноманітних цифрових пристроїв.

У лінійці Atria представлено моделі із великою ємністю від 20 000 mAh до 60 000 mAh та з потужністю заряджання від 65 до 100 W. Вони впораються з будь-якими потребами, незалежно від того, де ви знаходитесь.

«Портативні акумулятори зараз є більше необхідністю, ніж корисними пристроями. Адже в будь-який момент може виникнути потреба кудись швидко поїхати чи навпаки – забезпечити енергопостачанням потрібні пристрої в екстремальних ситуаціях, - відмічає комерційний директор МТІ hi-tech дистрибуція, Сергій Яковлєв. - Вони потрібні усім без винятку, адже спрощують процес заряджання, звільняють простір завдяки наявності кількох портів і водночас надають адаптивності. А при задачі «бути завжди підключеним» портативні акумулятори Atria заслуговують на увагу своєю надійністю та доступністю. Вони володіють великим запасом енергії та достатньою потужністю для заряджання смартфона, планшета, ноутбука або будь-якого іншого пристрою з USB-портом».

Як підкреслюється, Atria зосереджується на представленні високоякісних продуктів за доступною ціною, які відповідають потребам сучасних споживачів. Павербанки бренду виготовлені з використанням передових технологій та високоякісних матеріалів, що забезпечує їх тривалу службу і надійність. І в процесі виробництва перевіряється їх відповідність найвищим стандартам якості та безпеки, гарантуючи надійне живлення пристроїв навіть у найвимогливіших умовах. Тому користувачі можуть бути впевнені – їхня енергія та комфорт завжди будуть на першому місці завдяки павербанкам Atria.

Павербанки Atria оснащені літій-полімерними (Li-Pol) акумуляторами. Це сучасний тип батареї, що характеризується більшою ємністю в порівнянні з аналогічними по габаритах і вазі пристроями. Ще літій-полімерна батарея менше гріється і саморозряджається, видає більший зарядний струм та є більш довговічною.

У лінійці бренду представлені найактуальніші варіанти ємністю 20 000 mAh, 30 000 mAh та 60 000 mAh.

Кожен із павербанків Atria оснащений 4 портами (2 USB-C та 2 USB-A), а також вхідним портом USB-C для одночасного заряджання декількох пристроїв.

Зовнішній акумулятор Atria може видавати максимальну потужність 65W (модель WPD-65)/100 W (моделі WPD-100 та WPD-101).

Усі павербанки Atria мають високоякісну промислову полікарбонатну конструкцію, а мікрокомп’ютер контролює і відображує заряд.

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На кожен зовнішній акумулятор Atria надається гарантія 1 рік.

«Нашим пріоритетом завжди є пропозиція продуктів, які ефективно задовольняють потреби різних користувачів в Україні. Ми розуміємо, що у цьому році восени та взимку, знов можливі перебої в енергопостачанні та, як завжди, у такий момент виникає ажіотажний попит, який веде до стрибка цін. І часто клієнти купують вже те, що є у наявності, фактично не маючи можливості зробити свідомий вибір. Тому зараз саме той час, коли можна спокійно обрати павербанк для своїх потреб та ще і зекономити, купуючи не за ажіотажними цінами», наголосив Сергій Яковлєв.

Павербанки бренду Atria вже доступні для замовлення.

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