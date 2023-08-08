PayPal запускає доларовий стейблкоїн

8 августа 2023 г., 12:35

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Як пише Reuters, платіжний гігант PayPal заявив у понеділок, що запустив стейблкоїн в доларах США, ставши першою великою фінансово-технологічною компанією, яка використовує цифрові валюти для платежів і переказів.

Заява PayPal, акції якої в понеділок зросли на 2,66%, свідчить про довіру до проблемної криптовалютної індустрії, яка протягом останніх 12 місяців боролася з регуляторними перешкодами, що посилилися низкою гучних крахів.

Хоча стейблкоіни - криптовалюти, чия грошова вартість прив’язана до стабільного активу для захисту від різких коливань - існують вже багато років, вони ще не встигли просунутися в основну екосистему споживчих платежів.

Натомість споживачі здебільшого використовують стейблкоіни як засіб для торгівлі іншими криптовалютами, такими як біткоїни та ефір. Найбільшим стейблкоіном у світі є Tether, за яким слідує USD Coin, випущений криптовалютним провайдером Circle.

Попередні спроби великих мейнстрімних компаній запустити стейблкоїн наштовхнулися на запеклий опір з боку фінансових регуляторів та політиків. Плани компанії Meta (Facebook) у 2019 році запустити стейблкоїн Libra були зірвані після того, як регулятори висловили побоювання, що це може порушити глобальну фінансову стабільність.

Відтоді низка великих економік, від Великої Британії до Європейського Союзу, встановили правила регулювання стейблкоінів. Політика ЄС набуде чинності в червні 2024 року.

Минулого місяця Комітет з фінансових послуг Палати представників Конгресу США також висунув законопроєкт про створення федеральної нормативно-правової бази для стейблкоінів, яка буде зосереджена на правилах реєстрації та затвердження емітентів стейблкоінів.

У своїй заяві в понеділок республіканець Патрік МакГенрі (Patrick McHenry), голова комітету, сказав, що заява PayPal свідчить про те, що стейблкоіни «обіцяють стати основою нашої платіжної системи 21-го століття». «Зараз ми знаходимося на перехресті, щоб утримати Америку в авангарді інновацій у сфері цифрових активів. Конгрес досягає значного двопартійного прогресу в законодавстві, щоб забезпечити лідерство США у фінансовій системі майбутнього», - сказав він.

Стейблкоїн PayPal, який отримав назву PayPal USD, забезпечений депозитами в доларах і короткостроковими казначейськими облігаціями США, і буде випущений Paxos Trust Co.

Токен буде поступово доступний для клієнтів PayPal в США, його можна буде обміняти на долари в будь-який час, а також використовувати для купівлі та продажу інших криптовалют, які PayPal пропонує запустити на своїй платформі, включаючи біткойн.

«PYUSD - це перша у своєму роді криптовалюта, що представляє наступний етап розвитку блокчейну в доларах США», - повідомив Paxos у Twitter. - Це не тільки знаковий момент для Paxos і PayPal, але і для всієї фінансової індустрії».

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