Accenture навчить 30 тисяч фахівців роботі з Anthropic Claude та запустить нові галузеві рішення

Accenture та Anthropic оголосили про значне розширення свого партнерства, метою якого є допомога підприємствам у переході від пілотних проєктів АІ до повномасштабного розгортання.



Компанії створюють Accenture Anthropic Business Group, у рамках якої близько 30 000 фахівців Accenture пройдуть навчання роботі з моделлю Claude, що стане великою інвестицією в талант, рішення та можливості виходу на ринок. Партнери також запустять нову спільну пропозицію для ІТ-директорів з масштабування розробки програмного забезпечення на основі АІ та спільно розроблятимуть рішення для регульованих галузей, включаючи фінансові послуги, медико-біологічні науки, охорону здоров'я та державний сектор.



«Це захоплююче розширення нашого партнерства з Anthropic допоможе нашим клієнтам прискорити перехід від експериментів з АІ до використання його як каталізатора для оновлення всього підприємства, - заявила Джулі Світ (Julie Sweet), голова та генеральний директор Accenture. - Завдяки потужному поєднанню можливостей Claude від Anthropic та експертизи Accenture в галузі АІ, організації можуть відповідально і швидко впроваджувати АІ скрізь - від розробки програмного забезпечення до обслуговування клієнтів».



Генеральний директор і співзасновник Anthropic Даріо Амодей (Dario Amodei) додав: «АІ змінює те, як працює майже кожен, і підприємства потребують як передового АІ, так і надійної експертизи для його розгортання у масштабі. Accenture привносить глибокий досвід корпоративної трансформації, а Anthropic - найбільш здібні моделі. Наше нове партнерство означає, що десятки тисяч розробників Accenture використовуватимуть Claude Code, що робить цю угоду нашим найбільшим розгортанням».



Нова бізнес-група робить Anthropic одним із обраних стратегічних партнерів Accenture. Навчання 30 000 професіоналів, включно з інженерами, які допомагатимуть вбудовувати Claude у клієнтські середовища, створить одну з найбільших екосистем практиків цього рішення у світі. Для підприємств це означає швидше розгортання з меншим ризиком, оскільки компанії можуть одразу перейти від пілотного проєкту до виробництва, залучаючи готовий резерв експертів Claude.



Accenture та Anthropic також запустять нову спільну пропозицію, розроблену для CIO з метою вимірювання цінності та впровадження широкомасштабного АІ в їхніх інженерних організаціях. Цей перший продукт партнерства використовує Claude Code у центрі життєвого циклу розробки програмного забезпечення, поєднуючи його з методологією Accenture для кількісної оцінки приросту продуктивності та редизайну робочих процесів. Це дозволить молодшим розробникам створювати код рівня старших фахівців, а старшим - переходити до більш високоцінної роботи.



Компанії також спільно розробляють галузеві пропозиції, орієнтовані на строго регульовані галузі - фінансові послуги, науки про життя, охорону здоров'я та державний сектор. Наприклад, у фінансовому секторі здатність Claude обробляти складні документи у поєднанні з регуляторною експертизою Accenture допоможе банкам автоматизувати робочі процеси комплаєнсу. У галузі охорони здоров'я та наук про життя аналітичні можливості Claude допоможуть дослідникам формувати експериментальні протоколи та оптимізувати клінічні випробування.



Також зазначається, що партнерство ґрунтується на спільному зобов’язанні щодо відповідального АІ, поєднуючи принципи Конституційного АІ Anthropic з експертизою Accenture у галузі управління АІ, щоб підприємства могли впроваджувати АІ безпечно та прозоро. Accenture також інтегрує Claude у свою мережу інноваційних хабів для безпечного спільного створення та прототипування АІ-рішень.

