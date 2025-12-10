Google під прицілом ЄС через використання контенту для АІ-моделей

10 декабря 2025 г., 13:35

Як повідомляє Reuters, компанія Google зіткнулася з антимонопольним розслідуванням Європейської Комісії щодо використання контенту онлайн-видавців та відео на YouTube для тренування власних моделей штучного інтелекту.



Це вже друге розслідування проти Google менш ніж за місяць, що підкреслює зростаюче занепокоєння ЄС щодо домінування Big Tech у нових технологіях, яке може витіснити конкурентів.



Європейський антимонопольний регулятор заявив, що стурбований тим, що Google може використовувати онлайн-контент видавців для своїх АІ-звітів, відомих як AI Overviews, без адекватної компенсації та без надання їм можливості відмовитися. Аналогічні побоювання були висловлені щодо використання відео на YouTube, завантажених користувачами.



«Google може зловживати своїм домінуючим становищем як пошукова система, нав'язуючи несправедливі торгові умови видавцям, використовуючи їхній онлайн-контент для надання власних послуг на основі АІ», - заявила Тереза Рібера (Teresa Ribera), очільниця антимонопольного відомства ЄС. Вона наголосила, що здорова інформаційна екосистема залежить від ресурсів видавців для виробництва якісного контенту, і "гейткіперам" не дозволять диктувати свій вибір.



AI Overviews - це згенеровані АІ-резюме, які відображаються над традиційними гіперпосиланнями на відповідні вебсторінки і вже показуються користувачам у понад 100 країнах. З травня минулого року Google почав додавати рекламу до AI Overviews.



Google відкинула скаргу незалежних видавців, яка й спровокувала розслідування ЄС. Речник Google зазначив, що «ця скарга ризикує придушити інновації на ринку, який є більш конкурентним, ніж будь-коли», додавши, що компанія продовжить тісно співпрацювати з новинною та творчою індустрією в епоху АІ. Водночас Незалежний альянс видавців та інші групи, зокрема Movement for an Open Web, різко розкритикували Google. Юрист Тім Коуен (Tim Cowen), який консультує ці групи, назвав Gemini (двигун AI Overviews) «злим близнюком Пошуку», який експлуатує контент для навчання.



Компанії загрожує штраф у розмірі до 10% її глобального річного доходу, якщо буде доведено порушення антимонопольних правил ЄС. Розслідування, яке проводиться, також охоплює політику Google щодо спаму.

