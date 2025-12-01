Leonardo презентує "Michelangelo - Захисний Купол"

1 декабря 2025 г., 12:25

Компанія Leonardo представила систему “Michelangelo Dome” (Купол Мікеланджело), анонсувавши нову, передову інтегровану оборонну систему, розроблену для протидії новим загрозам у дедалі складнішому глобальному ландшафті.



Проєкт, розроблений для захисту критичної інфраструктури, чутливих міських зон, територій та об’єктів національного та європейського інтересу, є модульним, відкритим, масштабованим та багатодоменним рішенням. Він є частиною ширшої стратегії Leonardo щодо зміцнення своїх позицій як провідного гравця у сфері глобальної безпеки.



"За допомогою Michelangelo, — сказав Роберто Чінголані (Roberto Cingolani), генеральний директор і головний менеджер Leonardo, — Leonardo підтверджує своє зобов'язання розробляти рішення, які захищають громадян, інституції та інфраструктуру, поєднуючи передові технології, системне бачення та потужний промисловий потенціал. У світі, де загрози швидко розвиваються та стають все складнішими — і де захищатися дорожче, ніж атакувати — оборона повинна впроваджувати інновації, передбачати та застосовувати міжнародну співпрацю".





Michelangelo Dome — це не автономна система, а комплексна архітектура, яка об'єднує сенсори наступного покоління (наземні, морські, повітряні та космічні), платформи кіберзахисту, системи командування та управління, штучний інтелект (AI), скоординовані засоби ураження.



Ця платформа створює динамічний безпековий купол, здатний виявляти, відстежувати та нейтралізувати загрози навіть у разі великомасштабних, скоординованих атак у всіх оперативних доменах:



Повітряні та ракетні загрози: включаючи гіперзвукові ракети та рої дронів.



Надводні та підводні атаки на морі.



Ворожі наземні сили.



Завдяки вдосконаленому злиттю даних з кількох сенсорів та використанню прогнозних алгоритмів, Michelangelo може передбачати ворожу активність, оптимізувати оперативні відповіді та автоматично координувати найбільш ефективні контрзаходи.



Зазначено, за допомогою Michelangelo компанія Leonardo зміцнює свою роль європейського еталона в галузі багатодоменної безпеки та робить внесок у досягнення цілей стратегічної автономії, технологічної стійкості та більшої інтеграції оборонних можливостей Європи та НАТО. Ініціатива узгоджується з ширшими програмами континентальної співпраці та спрямована на подальше підвищення промислової досконалості Італії.

