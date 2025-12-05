HPE звітує про рекордну квартальну виручку та підвищує прогноз на 2026 рік після поглинання Juniper Networks

5 декабря 2025 г., 15:25

Компанія HPE оголосила фінансові результати за четвертий фіскальний квартал, що завершився 31 жовтня 2025 року. Компанія зафіксувала рекордну квартальну виручку та валовий прибуток, а також підвищила прогноз скоригованого чистого прибутку на акцію (non-GAAP EPS) та вільного грошового потоку (FCF) на весь фіскальний 2026 рік.



Президент і генеральний директор HPE Антоніо Нері (Antonio Neri) зазначив, що HPE завершила "трансформаційний рік" із сильними показниками зростання, підкресливши завершення поглинання Juniper Networks та прискорення інновацій у сферах АІ та хмарних технологій.



Загальна виручка HPE склала 9,7 млрд дол., що на 14% більше у річному вимірі. При цьому річний показник регулярної виручки (ARR) продемонстрував стрімке зростання на 63%, досягнувши 3,2 млрд дол. Валовий прибуток досяг рекордних значень: валова маржа за не-GAAP показниками становила 36,4%, що на 550 базисних пунктів більше, ніж роком раніше. Скоригований чистий прибуток на акцію (non-GAAP EPS) склав $0,62, перевищивши прогнозований компанією діапазон ($0,56 – $0,60). Грошовий потік від операційної діяльності склав 2,465 млрд дол., а вільний грошовий потік (FCF) збільшився на 420 млн дол. до 1,92 млрд дол. Чисті портфельні активи сегменту фінансових послуг склали 13,2 млрд дол.

Результати сегментів



Сектор Мережевих рішень (Networking), на який вплинуло поглинання Juniper Networks, став ключовим драйвером зростання: виручка цього сегменту зросла на 150% до 2,8 млрд дол. при операційній маржі 23%. Водночас виручка сегменту Серверів (Server) знизилася на 5% до 4,5 млрд дол. при операційній маржі 9,8%. У сегменті Гібридних хмар (Hybrid Cloud) виручка знизилася на 12% до 1,4 млрд дол. при операційній маржі 5%. Сегмент Фінансових послуг (Financial Services) утримав виручку на рівні 889 млн дол., при цьому операційна маржа зросла до 11,5%.

Прогноз на 2026 фіскальний рік



Компанія HPE підвищила прогноз на весь 2026 фіскальний рік, що свідчить про впевненість у майбутній інтеграції та зростанні. Компанія підвищила діапазон скоригованого чистого прибутку на акцію (non-GAAP diluted net EPS) до $2,25 – $2,45. Також HPE підвищила середню точку свого прогнозу щодо вільного грошового потоку (FCF), який тепер очікується в діапазоні 1,7 млрд дол. – 2 млрд дол. Очікується, що зростання не-GAAP операційного прибутку становитиме 32% до 40%. Прогноз річної виручки залишається незмінним — зростання у діапазоні від 17% до 22%. На перший квартал 2026 року HPE очікує виручку в діапазоні 9 млрд дол. – 9,4 млрд дол. та non-GAAP EPS у діапазоні $0,57 – $0,61. Рада директорів HPE оголосила квартальні грошові дивіденди у розмірі $0,1425 на акцію.

