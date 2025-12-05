Intel відмовилася від планів продати NEX: мережевий чип-бізнес залишається у складі компанії

5 декабря 2025 г., 17:25

Корпорація Intel скасувала свої плани щодо продажу багатомільярдного підрозділу NEX (Network and Edge Group), що спеціалізується на розробці мережевих чипів. Компанія оголосила про це рішення у заяві, надісланій виданню Tom’s Hardware, через близько шести місяців після появи чуток про розгляд можливості відокремлення NEX. У липні Intel підтвердила, що вивчає можливість продажу частки підрозділу зовнішнім інвесторам, проте переглянула своє рішення.



«Після ретельного аналізу стратегічних варіантів для NEX — включно з потенційним шляхом незалежної компанії — ми дійшли висновку, що бізнес матиме найбільший успіх, залишаючись у складі Intel, — йдеться у заяві чипмейкера. — Збереження NEX усередині компанії забезпечує більш тісну інтеграцію між апаратним забезпеченням, програмним забезпеченням та системами, посилюючи пропозиції для клієнтів у сферах АІ, центрів обробки даних та периферійних обчислень».



Минулого року підрозділ NEX приніс операційний прибуток у розмірі 931 млн дол. при виручці у 5,8 млрд дол. NEX генерує значну частину свого доходу від постачання мережевого обладнання для дата-центрів, периферійних та споживчих ринків.



Серед новітніх продуктів NEX - серія чипів Atom x7000C, розроблена для економічно ефективних мережевих пристроїв, оптимізованих для віддалених офісів. Ці чипи підтримують прискорення мережевих навантажень за допомогою популярних фреймворків (як-от VPP) та інструменту шифрування трафіку OpenSSL. Крім того, чипи Atom x7000C та серія Atom x7000RE (орієнтована на промислові пристрої, такі як індустріальні шлюзи) підтримують технологію Time-Sensitive Networking (TNS). TNS забезпечує передачу високопріоритетного трафіку першим у разі перевантаження мережі, а також розподіляє пакети по декількох мережевих каналах для запобігання збоям.

Конкурентний фактор та АІ



Рішення Intel зберегти NEX може бути пов’язане з моделлю виходу на ринок, яку прийняли її конкуренти у сфері штучного інтелекту. Такі компанії, як Nvidia та AMD, продають свої графічні процесори та прискорювачі не лише окремо, але й у складі інтегрованих АІ-систем стоєчного масштабу (rack-scale), які включають власне мережеве обладнання. Наприклад, майбутня система Helios від AMD поєднуватиме АІ-прискорювачі з чипами Pensando, що прискорюють мережеві завдання. Збереження мережевих технологій NEX у власності Intel полегшить компанії конкуренцію, якщо вона вирішить наслідувати цей шлях інтеграції. Нагадаємо, раніше цього року компанія продала контрольний пакет акцій іншого свого підрозділу, Altera, компанії Silver Lake. Altera займалася виробництвом програмованих логічних інтегральних схем (FPGA), і вартість цієї операції оцінювалася в 8,75 млрд дол.

