IBM Think 2025: АІ на марші та гібридне майбутнє бізнесу

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Бостон, травень 2025, зал Hynes Convention Center гуде від передчуття. Тисячі технологічних ентузіастів, бізнес-лідерів та інженерів зібралися на щорічній флагманській конференції IBM Think 2025. На головній сцені ось-ось з’явиться Арвінд Крішна, голова та виконавчий директор IBM, щоб окреслити контури майбутнього, де штучний інтелект та гібридні хмарні технології стають неподільними рушіями трансформації.

Ще до офіційного відкриття було зрозуміло: головною зіркою Think 2025 стане AI, але не як абстрактна концепція, а як цілком конкретний інструмент для бізнесу. Після років експериментів та пілотних проєктів, корпоративний світ готовий до масштабного впровадження штучного інтелекту, і IBM активно позиціонує себе як ключового партнера у цій подорожі.

AI для бізнесу: Від хайпу до прибуткових рішень

Основний лейтмотив конференції - прискорення революції генеративного AI на підприємствах за допомогою гібридних можливостей. IBM представила нові технології, спрямовані на подолання давніх бар’єрів, що стримували масштабування корпоративного AI. Йдеться про інструменти, які дозволяють компаніям створювати та розгортати AI-агентів, використовуючи власні корпоративні дані. Це критично важливий момент, адже саме доступ до релевантних та безпечних даних є наріжним каменем для побудови ефективних AI-рішень, які не галюцинують і приносять реальну цінність.

В кулуарах конференції активно обговорювали приклади впровадження AI, які вже дають відчутні результати. Згадуються кейси від таких гігантів, як Ferrari, Ultimate Fighting Championship (UFC), організатори тенісного турніру US Open та гольф-шоу The Masters. Ці структури демонструють, як AI застосовується у найрізноманітніших сферах - від оптимізації виробництва та спортивної аналітики до покращення взаємодії з клієнтами та організації масштабних заходів. Це свідчить про те, що AI вже вийшов за межі наукових лабораторій і стає невід’ємною частиною операційної діяльності передових компаній.

Арвінд Крішна у своїй промові наголосив, що AI - це не заміна людської праці, а каталізатор змін та інструмент для підвищення продуктивності. Він поділився досвідом IBM, де AI-агенти вже взяли на себе рутинні HR-завдання, дозволивши співробітникам сфокусуватися на більш складних та творчих задачах. Це не призвело до масових звільнень, а скоріше до перерозподілу ролей та інвестицій у напрямки, що вимагають критичного мислення та креативності - програмування, маркетинг, продажі. Цей акцент на синергії людини та машини проходить червоною ниткою крізь багато презентацій та дискусій на Think 2025.

Гібридна хмара: Фундамент для Інновацій

Не менш важливою темою Think 2025 є гібридна хмара. IBM продовжує розвивати свою стратегію, підкреслюючи, що майбутнє за гнучкими, масштабованими та безпечними гібридними середовищами, які дозволяють компаніям використовувати дані та додатки там, де це найбільш доцільно - чи то у публічній хмарі, приватному дата-центрі, чи на периферії мережі.

Анонси, пов'язані з гібридною хмарою, включали розширення партнерств з ключовими гравцями ринку. Співпраця IBM з Oracle, спрямована на інтеграцію watsonx (портфоліо AI-продуктів) з Oracle Cloud Infrastructure (OCI), має на меті створення мульти-агентних, керованих AI рішень для підвищення продуктивності на підприємствах. Подібне партнерство з Lumen Technologies фокусується на розробці корпоративних AI-рішень на периферії, інтегруючи watsonx з інфраструктурою Lumen Edge Cloud. Це дозволить обробляти дані та виконувати AI-інференцію ближче до джерел даних, знижуючи затримки та підвищуючи безпеку.

Ці партнерства підкреслюють прагнення IBM до створення відкритої екосистеми, де різні хмарні платформи та технології можуть співіснувати та взаємодіяти. Концепція гібридної хмари від IBM – це не просто технічне рішення, а стратегічний підхід, що надає бізнесу свободу вибору та гнучкість, необхідні для швидкої адаптації до мінливих ринкових умов та впровадження інновацій.

Квантові обчислення: Зазирнути за обрій можливостей

Хоча штучний інтелект та гібридна хмара домінують у повсякденних бізнес-додатках, IBM не забуває про довгострокову перспективу, активно розвиваючи напрямок квантових обчислень. На Think 2025 цьому було присвячено окремі сесії, де обговорювалися останні досягнення та потенційні сфери застосування квантових комп’ютерів.

Представники IBM ділилися прогресом у розробці квантового обладнання та програмного забезпечення, підкреслюючи зростаючу "корисність" квантових систем для вирішення специфічних задач, що є недоступними для класичних комп'ютерів. Хоча до повсюдного використання квантових комп'ютерів ще далеко, IBM активно інвестує в цей напрямок, бачачи в ньому майбутній драйвер для проривних відкриттів у науці, матеріалознавстві, фінансах та інших галузях.

Обговорення квантових обчислень на Think 2025 були скоріше про візію та підготовку до майбутнього, ніж про негайні комерційні рішення. Однак, вони чітко демонструють широту технологічних інтересів IBM та прагнення компанії залишатися на вістрі інновацій.

Не тільки технології: освіта та партнерства

Think 2025 – це не лише про демонстрацію новітніх технологій. Значна увага на конференції приділялась питанням освіти та формування необхідних навичок для роботи в новій цифровій реальності. Програми IBM SkillsBuild активно просуваються як інструмент для опанування знань у сферах AI, хмарних обчислень, кібербезпеки та квантових технологій. Це є відповіддю на зростаючий дефіцит кваліфікованих кадрів на ринку праці.

Важливою частиною конференції є також розширення партнерської екосистеми. Окрім вже згаданих Oracle та Lumen, на Think 2025 були анонсовані чи обговорювалися партнерства з іншими технологічними лідерами, такими як AWS, Salesforce та GitLab. Ці колаборації мають на меті створення більш інтегрованих та комплексних рішень для клієнтів, що охоплюють різні аспекти IT-інфраструктури та бізнес-процесів.

Атмосфера та очікування

Атмосфера на Think 2025 – це суміш ентузіазму, ділової активності та прагматизму. Учасники активно обмінюються думками, відвідують численні сесії - від технічних доповідей про тонкощі розгортання AI-моделей до стратегічних дискусій про вплив технологій на майбутнє бізнесу. Демонстраційні зони були переповнені, адже можливість побачити новітні рішення в дії викликає найбільший інтерес.

Як зазначають спостерігачі, попри оптимістичний погляд на майбутнє, у розмовах відчувається розуміння викликів, пов'язаних з масштабним впровадженням AI. Питання безпеки даних, етики використання AI, необхідності регулювання та адаптації бізнес-процесів обговорюються серйозно та вдумливо.

Завершуючи розповідь про Think 2025, необхідно зазначити, що IBM робить ставку на AI як ключовий елемент своєї стратегії, міцно пов'язуючи його з гібридною хмарою як фундаментальною платформою. Компанія активно працює над тим, щоб зробити складні технології доступними та корисними для бізнесу, допомагаючи своїм клієнтам не лише адаптуватися до змін, але й очолити їх.

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