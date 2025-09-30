Фонд Ukraine Phoenix Tech Fund на 50 млн євро підтримуватиме розвиток українських стартапів

30 сентября 2025 г., 16:35

Навіть під час повномасштабної війни українські стартапи створюють інноваційні продукти та конкурують на глобальному рівні. Завдання держави – підтримати їх розвиток і створити екосистему, привабливу для іноземних інвесторів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров разом з П’єром Ельброном, спецуповноваженим Франції з питань допомоги та відновлення України, оголосили про запуск приватного венчурного фонду Ukraine Phoenix Tech Fund із капіталом 50 млн євро, що створений за підтримки європейського інвестиційного банку.

Фонд надаватиме українським технологічним компаніям на ранній стадії капітал, стратегічну підтримку та доступ до міжнародної мережі. Це дасть змогу стартапам конкурувати на міжнародній арені та бути серед лідерів інновацій.

