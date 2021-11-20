Подтверждена сквозная пиковая пропускная способность 10 Гб/с IP-данных на нисходящем канале

20 ноября 2021 г., 16:05

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При поддержке Qualcomm Technologies компания Rohde & Schwarz проверила производительность сквозных (E2E) каналов для IP-данных со скоростью 10 Гбит/с, используя свою платформу CMX500 тестера радиосвязи 5G. Установка была оснащена Snapdragon X65, первой системой модем—RF - 3GPP Release 16 с антенным модулем Qualcomm QTM545 mmWave.

Компания Rohde & Schwarz достигла значительных результатов на основе моделирования сети нового радио с двойным подключением 5G (NR-DC) 3GPP Release 16, проведенного с помощью тестера радиосвязи CMX500 5G. При моделировании одновременно были подключены две группы ячеек, одна из которых использовала спектр в диапазоне частот 1 (FR1), а другая - в диапазоне частот 2 (FR2; mmWave). Несущая FR1 охватывает всю полосу пропускания 100 МГц с использованием конфигурации антенны с модуляцией MIMO 4x4 и 256QAM. Восемь дополнительных компонентных несущих объединены в FR2 с использованием модуляции MIMO 2x2 и 256QAM.

Демонстрация охватила несколько тестовых примеров, которые подтвердили высокую пропускную способность данных в нисходящем канале по IP-уровню с использованием различных режимов конфигурации нижних уровней стека протоколов 5G, таких как управление радиоканалом (RLC) в режиме без подтверждения (UM) и режиме с подтверждением (AM). Эти режимы конфигурации позволили передавать реальные IP-данные по каналу беспроводной связи, что сделало это первым случаем, когда реальные данные IP Е2Е были использованы в производительности такого рода. Раньше пропускная способность просто проверялась на стеке протоколов 5G нижнего уровня модема. Это открывает новую эру производительности данных 5G, которая в конечном итоге позволит такие варианты использования eMBB, как потоковое видео 4K и 8K или приложения дополненной реальности.

Кристоф Пойнтнер (Christoph Pointner), старший вице-президент по тестированию мобильных радиоустройств в Rohde & Schwarz, сказал: «Лидирующая позиция Qualcomm Technologies в области современной архитектуры модемов помогла нам проверить возможности нашего оборудования. Тестируя CMX500 на реальных модемах, мы достигли нового рубежа в пропускной способности IP-данных. Пропускная способность 10 Гбит/с открывают путь для широко обсуждаемых функций 5G, которых уже ждут конечные пользователи».

CMX500 подтвердил скорость передачи IP-данных E2E 10 Гбит / с в сочетании с экранирующим кубом CMQ500 с минимальной занимаемой площадью.

Этот прорыв в производительности данных 5G в конечном итоге приведет к использованию eMBB, таких как потоковое видео 4K и 8K или приложения дополненной реальности

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