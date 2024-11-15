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Платформа Tryzub дозволить фахівцям вивчати український досвід протидії кібератаками рф

15 ноября 2024 г., 12:25

Американська компанія Cyber Ranges разом із Держспецзвʼязку та CERT-UA запускає кібертренінговий сервіс TRYZUB.

Ця платформа імітуватиме реальні кібератаки на критичну інфраструктуру в безпечному середовищі. Сервіс відтворюватиме дії великих хакерських груп, які організовували операції в Україні.

На платформі TRYZUB зможуть навчатися військові підрозділи, урядові та правоохоронні органи, а також оператори критичних мереж з усього світу.

Частину доходу від тренінгів команда TRYZUB передасть UNITED24 на підтримку України.

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