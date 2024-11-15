Phison представила SSD Pascari D-Series PCIe Gen 5 на 128 ТБ для ЦОД

15 ноября 2024 г., 11:45

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Компанія Phison Electronics оголосила про випуск нового накопичувача і найбільшої доступної місткості в серії SSD Pascari D, оптимізованих для центрів обробки даних, які будуть представлені на виставці SC24. Заявлено, модель Pascari D205V - перший твердотільний накопичувач класу PCIe Gen 5 128 ТБ для центрів оброблення даних, доступний для попереднього замовлення та покликаний задовольнити мінливі потреби у зберіганні даних у таких галузях застосування, як штучний інтелект, медіа та розваги, дослідження та інші. В одному накопичувачі Pascari D205V можна зберігати 122,88 ТБ даних, що дає перевагу за місткістю вчетверо, як порівняти з традиційними жорсткими дисками для холодного зберігання даних, і водночас скорочує фізичну площу та операційні витрати.



У той час як експоненціальний потік даних продовжує навантажувати інфраструктуру центрів обробки даних, перед організаціями постає переломний момент, коли необхідно максимально збільшити інвестиції, не забуваючи при цьому про займану площу, економічність та енергоспоживання. Твердотільні накопичувачі Pascari D205V, призначені для інтенсивного читання, поєднують у собі провідний у галузі контролер X2 компанії Phison і новітню технологію 3D QLC місткістю 2 Тб, що забезпечує швидкість послідовного читання 14 600 МБ/с і продуктивність випадкового читання 3000 KIOPS. Завдяки подвоєнню швидкості читання порівняно з Gen 4, а також місткості порівняно з 61,44 ТБ корпоративних SSD, доступних сьогодні на ринку, Pascari D205V дає змогу замовникам збільшити обсяг даних на сервер, досягти найвищого рівня використання місткості на ват та безпрецедентної продуктивності читання.



«Відтоді як компанія Phison презентувала корпоративну лінійку Pascari в травні, вона досягла нового рубежу, запропонувавши корпоративним організаціям надмісткі варіанти», - говорить Дон Жанетт (Don Jeanette), віцепрезидент Trendfocus із досліджень у сфері SSD. «У сучасних центрах обробки даних дуже важлива можливість підвищити ефективність енергоспоживання і зберігання даних у стійці, а також продуктивність для підтримки інтенсивних робочих навантажень на швидкостях PCIe Gen 5. Своєчасний запуск Pascari D205V підкреслює швидкість і досвід Phison у розробці продуктів, що відповідають сучасним вимогам і оптимізованих для масштабованих робочих навантажень».



«Із прискоренням темпів навчання штучного інтелекту та інтенсивних робочих навантажень із використанням даних відбулося відчутне зрушення в бік перспективної уваги до систем зберігання даних як найважливішого компонента, що забезпечує необхідний об'єм для підтримки якості та цілісності даних», - каже Майкл Ву (Michael Wu), генеральний директор і президент Phison US. «Завдяки сьогоднішньому випуску кожен накопичувач забезпечує максимальну місткість при одночасному зниженні обмежень з живлення, площі та охолодженню, що дозволяє звести до мінімуму вузькі місця для трансформаційних сценаріїв використання. Клієнти можуть подолати колишні інфраструктурні бар'єри та продовжити масштабування відповідно до вимог ринку».



Накопичувач Pascari D205V уже доступний для попереднього замовлення, а його постачання очікують на початку другого кварталу 2025 року в популярних формфакторах U.2 та E3.L.



Зазначається, доповненням до D205V в асортименті Pascari є твердотільні накопичувачі великої місткості - 61,44 ТБ D200V і високопродуктивні 2,5-дюймові SSD SA50V з інтерфейсом SATA III місткістю 15 ТБ.

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