«Хуавей Україна» подарувала обладнання для лабораторії КПІ

15 ноября 2024 г., 14:35

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За заявою «Хуавей Україна», компанія продовжила співпрацю з Національним технічним університетом України «Київським політехнічним інститутом імені Ігоря Сікорського» (КПІ), уклавши меморандум про передачу інноваційних рішень у сфері відновлювальної енергетики для лабораторії Digital Power. Раніше, у серпні цього ж року, компанія подарувала КПІ обладнання для лабораторій: Digital Power та Huawei Microwave.



«Ми раді знову бути тут, в гостях у нашого давнього і надійного партнера — КПІ. Спільно ми вже відкрили лабораторію Digital Power, яка завдяки обладнанню Huawei дала можливість студентам проводити якісніші лабораторні роботи та поглиблювати свої знання. Сьогодні ми робимо ще один крок у розвитку нашого партнерства, передаючи додаткове обладнання для лабораторії та інтерактивну панель для потреб університету. Таким чином, ми прагнемо надати студентам і працівникам закладу доступ до найновітніших технологій, що допоможе їм у наукових дослідженнях, практичних заняттях і повсякденній роботі», — зазначив Тоні Цао, генеральний директор «Хуавей Україна».



Компанія передала на потреби лабораторії модулі інтелектуальної стринг-системи накопичення енергії LUNA2000-5KW-C0 та LUNA2000-5-E0, а також зарядний однофазний пристрій SCharger-22KT-S0. Вони забезпечуватимуть контроль і моніторинг для безпечної та ефективної експлуатації систем, а також дозволять заряджати пристрої завдяки сонячній енергії. Окрім цього, компанія передала університету панель IdeaHub Pro для організації презентацій та відеоконференцій.



«Наша плідна співпраця з компанією «Хуавей Україна», яка розпочалася ще у 2016 році, є чудовим прикладом того, як взаємовигідне партнерство може стати поштовхом до інновацій, розвитку та реалізації амбітних проєктів. Наша взаємодія також є взірцем справжньої співпраці між освітою та бізнесом. Я вірю, що наші спільні зусилля принесуть досягнення та ширші можливості для студентів зокрема та освітньої спільноти загалом, а також надихнуть на інші важливі проєкти», — прокоментував Анатолій Мельниченко, ректор НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».



Студенти КПІ постійно застосовують новітні технології з відновлювальної енергетики Huawei, як-от оптимізатори сонячної енергії, інвертори й акумулятори у межах роботи лабораторії Digital Power, що відкрилася взимку на базі Інституту енергоощадження та енергоменеджменту. На основі цих пристроїв створено системи, завдяки яким проводяться лабораторні роботи для підготовки бакалаврів і вже закінчена одна магістерська дисертація. Також під час енерго-відключень цього літа обладнання Huawei допомогло розвести п’ять точок гарантованого живлення на території університету. Таким чином, КПІ зміг забезпечити безперебійний робочий процес — роботу приймальних комісій, деканату та певних ключових підрозділів.



Зазначено, співпраця між університетом та «Хуавей Україна» розпочалася у 2016 році, охопивши спільні проєкти та ініціативи для поглиблення наукової діяльності КПІ. Вже вісім років поспіль компанія надає найновітніше обладнання для навчання студентів, які також беруть активну участь в освітніх заходах Huawei: ІКТ Академії Huawei, програмах дуального навчання і «Насіння для майбутнього». А лабораторія Digital Power відкриває їм нові перспективи вивчення можливостей відновлювальної енергетики та здобуття практичного досвіду роботи сучасних рішень у сфері цифрової енергетики.

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