План реагування в умовах надзвичайних ситуацій мають 45% ІТ-компаній

4 февраля 2022 г., 11:05

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Гібридна агресія РФ проти України триває вже восьмий рік. Не дивлячись на це, українська IT-галузь стабільно розвивається. Так, згідно національного дослідження Ukraine IT Report 2021, IT-індустрія зросла на 36% з 5 млрд дол. експорту до 6,8 млрд дол., а кількість спеціалістів збільшилась з 244 тис. до 285 тис. Таким чином, тільки за останні три роки галузь зросла більш ніж удвічі по експорту та більш ніж на 50% по кількості спеціалістів.

Відповідно до результатів експрес-опитування учасників асоціації «IT Ukraine», 92% компаній оцінюють ризики можливої ескалації збройного конфлікту в найближчий час як низькі і середні. Водночас обсяги замовлень існуючих клієнтів залишаються незмінними для 56% бізнесів, 13% клієнтів переглядають обсяги замовлень, а 31% потенційних клієнтів обирають компанії, які мають центри розробки в інших країнах. Жодна з компаній не готує повну релокацію, 13% ІТ-бізнесів планують її для ключових спеціалістів, в тому числі, за вимогою клієнтів.

57% з опитанних керівників готові розглянути переїзд за ініціативи самих спеціалістів. Релокація розглядається насамперед в західні регіони України, а також до сусідніх європейських країн. План реагування в умовах надзвичайних ситуацій мають або доопрацьовують 92% ІТ-компаній.

Наразі українська ІТ-галузь та технологічні компанії з офісами розробки в Україні продовжують роботу в звичайному режимі.

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