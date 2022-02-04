Беспроводные наушники LG могут работать и без Bluetooth

4 февраля 2022 г., 10:25

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LG Electronics начала поставки TWS-наушников LG TONE Free FP9 с улучшенными настройками звучания от Meridian, активным шумоподавлением и зарядным футляром с ультрафиолетовой защитой от бактерий UVNano.



Как отмечается опция Plug & Wireless позволяет зарядному футляру выполнять функции беспроводного ключа для синхронизации с устройствами, не оснащёнными Bluetooth. Подключив чехол к смартфону, игровой консоли или другому совместимому устройству через кабель USB-C-AUX, пользователи могут ощутить полную свободу, и звук с минимальной задержкой, подчеркивает произвродитель.



Система LG FP9 гарантирует продолжительное время автономной работы - до 10 часов воспроизведения без подзарядки и 24 часа в сумме при использовании с зарядным чехлом. А с функцией быстрой зарядки в кейсе, пять минут зарядки достаточно для одного полного часа прослушивания.



Также акцентируется вним ание на том, что специально разработанный форм-фактор наушников Arc Design обеспечивает точный баланс посадки наушника, что особенно подходит для людей, ведущих активный образ жизни. Поскольку FP9 имеют класс защиты от влаги IPX4, эту модель можно уверенно носить во время активных тренировок и даже под дождем.



Новинкой линейки LG TONE Free является функция пространственной обработки от Meridian Audio, которая буквально окутывает слушателя объёмным звучанием. С помощью пространственного микширования воссоздаётся 3D-звуковая сцена, повышающая реалистичность восприятия и увлекательность прослушивания. Благодаря более крупным модернизированным драйверам и диафрагмам с силиконовой окантовкой, обеспечивающим большую гибкость и подвижность, новые модели TONE Free воспроизводят более мощные басы без ущерба для чистоты и детализации звука.



Три микрофона в каждом наушнике FP9 способствуют более качественной слышимости пользователя во время телефонного разговора, воспроизводя его голос четче, подавляя окружающий шум. Новый «режим шепота» (Whispering Mode) обеспечивает большую конфиденциальность и одновременно с высоким качеством воспроизведении голоса.



Активное шумоподавление в LG TONE Free FP9 устраняет низкочастотные звуки, с которыми не справляются ушные вкладыши с пассивным шумоподавлением. Микрофоны в наушниках улавливают окружающие шумы и нейтрализуют их, обеспечивая пользователю возможность наслаждаться только звуком музыки или подкастов.



Функция автоматической очистки ультрафиолетовыми лучами Uvnano позволяет поддерживать чистоту наушников и снизить вероятность возникновения ушных инфекций. Светодиоды UV-C, встроенные в зарядные чехлы TONE Free, позволяют уменьшить количество бактерий на сетке динамиков наушников на 99,9% всего за пять минут при проводной или беспроводной зарядке. Для дополнительной гигиены новая модель также оснащена амбушюрами из медицинского гипоаллергенного силикона, снижающего риск раздражения кожи в слуховом проходе.



С помощью приложения TONE Free для смартфонов, новые наушники LG FP9 предоставляют доступ к эквалайзеру, режиму «окружающий звук», настройке сенсорного управления и функции «Найти мои наушники».

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