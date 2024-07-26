Піротехніки ДСНС з початку тижня знешкодили 1136 вибухонебезпечних предметів

26 июля 2024 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучалися 449 раз, виявлено, вилучено і знешкоджено 1136 од. вибухонебезпечних предметів, з них 5 од. авіаційних бомб, обстежено територію площею 351,43 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області - 32 тис. 831, Херсонщині – 14 тис. 384, Донеччині – 13 тис. 522, Київщині – 10 тис. 913, Миколаївщині – 8 тис. 503, Чернігівщині – 6 тис. 525, Сумщині – 4 тис. 037.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 512 тис. 812 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 965 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 623 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 140 тис. 635 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону - 101.

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