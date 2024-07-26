Amazon намагається розробити чипи АІ дешевше і продуктивніше, ніж у Nvidia

26 июля 2024 г., 9:35

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Reuters повідомило, що лабораторії Amazon.com розробляються новий сервер під завісою секретності.



Сервер був оснащений чипами штучного інтелекту Amazon, які конкурують з рішеннями лідера ринку Nvidia, заявив директор Amazon Рамі Сінно (Rami Sinno) в п'ятницю під час візиту в лабораторію.



Amazon розробляє власні процесори, щоб обмежити свою залежність від дорогих чипів Nvidia - так званий податок Nvidia - які забезпечують частину хмарного бізнесу штучного інтелекту в Amazon Web Services, що є основним драйвером зростання.



За допомогою власних чипів Amazon хоче допомогти клієнтам дешевше виконувати складні обчислення та обробляти величезні обсяги даних.



Сінно, директор з інжинірингу Amazon's Annapurna Labs, яка є частиною хмарного бізнесу AWS, сказав, що клієнти Amazon все частіше вимагають дешевших альтернатив Nvidia.



Amazon купила лабораторії Annapurna в 2015 році.



У той час як зусилля компанії по створенню чіпів AI тільки зароджуються, робоча конячка Amazon - чіп Graviton, який виконує обчислення без AI, розробляється вже майже десять років та виходить вже четвертим поколінням. Чипи зі штучним інтелектом, Trainium та Inferentia, є більш новими розробками.



"Таким чином, пропонуючи до 40%, 50% в деяких випадках покращену ціну (і) продуктивність - це має бути вдвічі дешевше, ніж використання рішення від Nvidia", - заявив у вівторок Девід Браун (David Brown), віце-президент з обчислень і мереж в AWS.



Продажі AWS, на які припадає трохи менше п'ятої частини загального доходу Amazon, зросли на 17% до 25 мільярдів доларів у січні-березні порівняно з попереднім роком. AWS контролює приблизно третину ринку хмарних обчислень, тоді як Azure від Microsoft займає близько 25%.



За словами компанії, під час нещодавнього Prime Day Amazon розгорнула чверть мільйона чіпів Graviton і 80 000 власних чіпів штучного інтелекту, щоб впоратися зі сплеском активності на своїх платформах. За даними Adobe Analytics, обсяг продажів у цей день склав рекордні 14,2 мільярда доларів.

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