Тренди ІТ-освіти в Україні за 20 років

Освітній центр у сфері ІТ з 20-річним досвідом, SoftServe Academy проаналізував основні технологічні напрямки навчання українців за останні два десятиліття. За цей час академія підготувала понад 36 тис. спеціалістів, і на основі власних навчальних рішень прослідкувала, як змінювалася популярність ІТ-курсів у відповідь на потреби ринку праці.

Для дослідження було враховано дані про випускників SoftServe Academy за останні 20 років. Фахівці проаналізували, як змінювався попит на технологічні напрямки на основі вибору студентами курсів та спеціалізацій у різні періоди часу.

Попри динамічний розвиток технологій, період 2005-2020 рр. – це підготовка кадрів для «класичного» корпоративного ІТ, тобто створення, підтримки та модернізації масштабних корпоративних систем, які забезпечують роботу великих компаній і організацій. У цей період основним ядром були класичні веб-фреймворки, моноліти та велика частка тестування. Водночас останні п’ять років вивели на перший план хмарні платформи, JS-фулстек і експоненціальний ріст AI.

Frontend (HTML/CSS/JavaScript, jQuery, Angular 1.x) був одним з ключових напрямів для старту в ІТ – майже 20% випускників SoftServe Academy 2005-2020 рр. вчилися за цим напрямком.

QC + ATQC (ручне тестування, автоматизація з використанням Selenium, Java/Python) залишався стабільно популярним вибором для входу в професію – 17% випускників.

Java і .NET стали основною для створення enterprise-рішень – близько 12 та 8% випускників відповідно.

Python у цей період використовувався переважно для автоматизації та написання скриптів, ще до появи популярності Data Science – 5% випускників.

DevOps лише починав формуватися як окремий напрям, з фокусом на Jenkins та Ansible – 4% випускників цього періоду.

Втім з часом відбувається помітний зсув у фокусі ІТ-освіти. Після 2020 року спостерігається швидке зростання популярності напрямів, пов’язаних із хмарними технологіями, повноцінною JavaScript-розробкою, обробкою великих даних та штучним інтелектом. Ці зрушення відображають трансформацію запитів ринку: від стабільних enterprise-рішень – до гнучких, масштабованих і data-driven підходів.

Frontend/Fullstack JS – HTML/CSS/JS, TypeScript, React/Next.js, Node + SSR, React Native став домінуючим напрямком для розвитку веб-технологій – 29% випускників за 2021-2025 роки завершили навчання за цими напрямками.

DevOps/Cloud відзначився п’ятикратним зростанням з інструментами на зразок Kubernetes, IaC, GitOps, FinOps – близько 18% випускників.

Python став втричі популярнішим, а ставши основною мовою для Data Science та AI, продовжує зростати – близько 14% випускників.

Java досі популярний – 13% випускників.

Напрями DB & Big Data (міграція на cloud DWH, Snowflake/BigQuery) також набули популярності – 7% випускників.

AI-напрям, що став трендовим лише у 2023 році, вже підготував частину випускників і демонструє найшвидше зростання та попит на навчальні рішення.

Тож зміни на ринку ІТ не зупиняються: з’являються нові ролі, інструменти й технології, що трансформують вимоги до спеціалістів. Відповідно до цих викликів еволюціонує й підхід до навчання – від змісту програм до форматів і темпів опанування знань.

Вочевидь AI буде стрімко розвиватися й інтегруватися в інші технології, ставати їх невіддільною частиною. І якщо, наприклад, розробка веб-рішень спроститься за допомогою генеративного AI, це не означатиме, що потрібно буде менше розробників для тієї ж кількості рішень, а що рішення стануть доступніші й попит на них виросте. AI стане каталізатором розвитку всієї галузі, і збережеться потреба у фахівцях з актуальними знаннями та навичками у трендових технологіях.

Деякі ІТ-професії трансформуються: наприклад, робота тестувальника, який виконував усі операції вручну, зміниться таким чином, щоб якомога більшу частину процесів можна було автоматизувати.

