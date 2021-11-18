Навыки работы с данными в цене

18 ноября 2021 г., 17:35

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Чтобы узнать, как пандемия повлияла на подход к развитию карьеры, обучение и рабочие процессы, компания SAS провела исследование. Три четверти опрошенных считают, что дополнительное образование необходимо в любом возрасте, независимо от специальности и при любом уровне квалификации, иначе есть риск отстать в профессиональном смысле. При этом более 80% опрошенных не отказались бы пройти дополнительное обучение за пределами компании. Меняется и набор навыков, который считается базовым: в него вошла дата-грамотность (data literacy), и ее важность оценивается даже выше, чем знание английского языка.

Под влиянием пандемии в компаниях меняются процессы, ускорилась цифровая трансформация и, как следствие, меняются требования к сотрудникам. Для 39% участников опроса изменения сопряжены с новым форматом работы, еще 26% отмечают, что также изменилась часть задач. Около трети респондентов ответили, что их круг задач и формат работы остались прежними. В 53% компаний ужесточились требования к начинающим специалистам, а еще в 12% компаний они не изменились количественно, но поменялись качественно: требуются новые знания и навыки в дополнение к стандартным.

Хотя задачи и требования меняются, пока только каждая вторая компания уделяет целенаправленное внимание обучению персонала. Согласно данным, полученным в ходе исследования, в 51% компаний нет внутренних образовательных программ, в 24% компаний проводятся вводные курсы для новых сотрудников, в 15% есть курсы повышения квалификации по специальности и только около 0% участников сообщили, что их работодатели предлагают широкий спектр возможностей для обучения по основным и дополнительным навыкам.

Сами сотрудники считают дополнительное обучение принципиально важным: 75,6% утверждают, что оно необходимо даже для сложившихся профессионалов независимо от специальности, и лишь 2,4% участников опроса считают дополнительное образование ненужным. При этом 83% респондентов не готовы ограничиваться только внутренним обучением. Так, 39% считают, что его недостаточно, а 44%, хотя и оценивают его как достаточное, не отказались бы пройти также сторонние курсы. Лишь около 7% сообщили, что спектр опций для обучения в их компании оптимален, а еще чуть меньше 10% – что возможностей даже слишком много и на все не хватает времени.

Если говорить о конкретных навыках, то наиболее актуальными на сегодня респонденты считают умение работать в команде (85%), коммуникационные навыки (68%), эмоциональный интеллект (60%), умение работать с данными (59%), креативность (46%). Также 22% опрошенных назвали знание инструментов аналитики.

Меняется и набор основных навыков, необходимых для старта карьеры: дата-грамотность, то есть базовые навыки работы с данными, набирает актуальность. Ее назвали 54% респондентов. Это больше, чем знание английского языка – 46%, соответственно.

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