Яка освіта у програмістів. Агреговані дані 10188 фахівців

1 августа 2024 г., 17:25

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Переважна більшість айтівців мають закінчену вищу освіту, а 4% ще продовжують навчання. Майже 7 із 10 спеціалістів мають диплом магістра, третина – бакалавра, 2% – кандидати наук, PhD та вище. Таких висновків дійшла міжнародна IT-компанія EPAM, що є найбільшим в Україні роботодавцем в галузі розробки замовного програмного забезпечення та IT-консалтингу, проаналізувавши агреговані дані щодо освіти понад 10 тисяч співробітників.

Більшість співробітників EPAM Україна навчалися в університетах великих міст, де проживає найбільша кількість спеціалістів – Київ, Львів, Харків. Також в компанії працюють випускники навчальних закладів Вінниці. Загалом 53% працівників EPAM – випускники 10 провідних вишів.

Показово, що серед фахівців рівня Junior магістратуру закінчили 58%, серед Senior вже 69%, а у директорів цей показник становить 87%.

Обов’язковою умовою роботи в ІТ – є знання англійської мови. Наразі у бакалаврів і магістрів в компанії ситуація схожа: кожен третій володіє цією мовою на рівні В2, 41% фахівців мають В1+. Глибші знання англійської в аспірантів – 21% досягли рівня С1 або С2.

Слід додати, що наразі освітня ініціатива ЕРАМ Campus співпрацює з-понад 50 університетами країни задля покращення якості підготовки українських студентів. Вже кілька років поспіль EPAM входить до рейтингу ТОП-25 IT-компаній – найкращих працедавців для молоді за версією StudPoint.

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