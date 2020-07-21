Учить или не учить?

21 июля 2020 г., 18:15

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Скотт Гэллоуэй, профессор маркетинга и вообще очень харизматичный аналитик происходящего в интернет-экономике, проанализировал перспективы высшего образования в США этой осенью. Если вкратце, то ситуация беспросветная. Университеты вынуждены начинать обучение, причем делать это в оффлайне – онлайн-лекциями можно было обойтись пару месяцев весной, но заменить ими полноценное обучение пока невозможно, а при этом университеты зависят от платы за обучение, которую, разумеется, не готовы платить в полном объеме слушатели онлайновых лекций. Экономика университетов при этом не эластична совершенно – большинство расходов постоянны и даже не зависят от количества студентов.

С другой стороны, обеспечить какую-то дистанцию между студентами даже в учебных корпусах затруднительно, а за их пределами и вовсе невозможно. Следовательно, поскольку пандемия не утихает, гарантированны вспышки в университетских городках. А если представить себе, что многие такие городки часто являются моногородами, где с университетом связано большинство жителей, то вспышка затронет всех, а медицинские возможности заметно меньше по сравнению с мегаполисами.

И наоборот – экономика этих городов тоже сильно зависит от университетов, и отсутствие студентов и преподавателей в качестве потребителей и клиентов тоже неслабо ударит по ним.

Кстати, в аналогичном положении находятся многие университеты Европы, где с пандемией ситуация получше. Что придумают они?

https://www.profgalloway.com/uss-university

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