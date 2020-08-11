11 августа 2020 г., 16:15

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Гарвардский университет разослал своим студентам письмо о ходе подготовки к новому учебному году. Университет предполагает, что студенты первого года обучения будут обучаться непосредственно в университете, а для остальных предполагается формат удалённого обучения, но для некоторых студентов старших курсов, не имеющих достаточных условий дома, тоже предусмотрено очное обучение.

Результаты такие:

из 5231 студентов 3599 будут обучаться удаленно;

1168 студентов первого курса будут жить в кампусе.

340 студентов первого курса решили отложить обучение.

Университет явно отмечает, что готов был принять до 40% от общего числа студентов в кампусе с соблюдением всех мер карантина, но пока это число не превышает 25%.

И самое знаковое – 340 поступивших отложили обучение, фактически не желая рисковать, проживая в кампусе. Это 22% от тех, кто должен был приехать.

Напомню, что это Гарвард, университет №1 в США (фанаты Стэнфорда, не спорьте). Можно уже делать выводы, что ожидает остальные университеты в Америке.

В продолжение темы про университеты в наше нелегкое время – Принстонский университет объявил, что осенний семестр 2020 г. пройдет полностью в удалённом режиме для всех студентов университета. Риски открытия кампуса признаны слишком высокими – в том числе из-за продолжающегося роста случаев заболевания коронавирусом в последние недели.

Хочу отметить, что Принстон считается одним из самых богатых университетов мира и подобное объявление означает, что даже у таких богатых организаций нет возможности обеспечить безопасное обучение в нынешних условиях. А ещё это означает откровенно тяжелое время для города Принстон, в котором университет – практически градообразующее учреждение, ведь только сами студенты составляют 20% населения города.

Учить или не учить?

Учить или не учить? – 2

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