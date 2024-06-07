Американські регулятори розпочнуть антимонопольне розслідування проти Nvidia, Microsoft та OpenAI

7 июня 2024 г., 9:35

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CNBC повідомляє, що Федеральна торгова комісія (FTC) та Міністерство юстиції США мають намір розпочати антимонопольне розслідування щодо Microsoft, OpenAI та Nvidia, вивчаючи вплив цих потужних компаній на індустрію штучного інтелекту,.



За словами джерел видання, FTC очолить розслідування щодо Microsoft і OpenAI, тоді як Мін'юст зосередиться на Nvidia, і розслідування буде зосереджено на поведінці компаній, а не на злиттях і поглинаннях.



Вперше про розслідування повідомила газета New York Times.



Оскільки такі стартапи, як OpenAI і Anthropic - компанії, що стоять за чат-ботами ChatGPT і Claude відповідно - набирають обертів на ринку генеративного ШІ, технологічні гіганти, такі як Google, Microsoft, Amazon і Meta, беруть участь у своєрідних перегонах озброєнь АІ, намагаючись інтегрувати технологію, щоб не відстати на ринку, який, за прогнозами, протягом десятиліття перевищить 1 трильйон доларів.



Microsoft, наприклад, вперше інвестувала в OpenAI 1 мільярд доларів у 2019 році. З того часу розмір її інвестицій збільшився приблизно до 13 мільярдів доларів. Редмонд активно використовує модель OpenAI для свого чат-бота Copilot і пропонує моделі з відкритим вихідним кодом у хмарі Azure.



Значні інвестиції необхідні, оскільки моделі АІ, як відомо, дорогі у створенні та навчанні, потребують тисяч спеціалізованих чіпів, які на сьогодні здебільшого постачаються компанією Nvidia. Компанія Meta, яка розробляє власну модель під назвою Llama, заявила, що витрачає мільярди на графічні процесори Nvidia.



Новини про майбутнє антимонопольне розслідування з'явилися через кілька днів після того, як група нинішніх і колишніх співробітників OpenAI опублікувала у вівторок відкритий лист, в якому висловила стурбованість швидким розвитком індустрії АІ, попри відсутність нагляду і захисту інформаторів, які бажають висловитися.



«АІ-компанії мають сильні фінансові стимули уникати ефективного нагляду, і ми не вважаємо, що спеціальні структури корпоративного управління є достатніми для зміни цієї ситуації», - написали працівники, додавши, що компанії "наразі мають лише слабкі зобов'язання ділитися деякою інформацією з урядами, і жодного - з громадянським суспільством. Ми не думаємо, що можна покладатися на те, що всі вони будуть ділитися нею добровільно".



Ця новина також слідує за січневим рішенням FTC провести масштабне дослідження щодо важковаговиків індустрії штучного інтелекту, в тому числі Amazon, Alphabet, Microsoft, Anthropic і OpenAI.



Голова FTC Ліна Хан (Lina Khan) оголосила про це дослідження в січні під час технологічного саміту агентства, присвяченого АІ, описавши його як "ринкове дослідження інвестицій і партнерських відносин, що формуються між розробниками АІ і великими постачальниками хмарних послуг".



Використовуючи свої повноваження на проведення так званого дослідження 6(b) - названого на честь розділу 6(b) закону FTC - регулятор може перевіряти компанії, що займаються розробкою АІ, окремо від своїх правоохоронних органів і вимагати проведення цивільних розслідувань. Наприклад, агентство може зобов'язати компанії подати певні звіти та письмово відповісти на запитання про їхню діяльність.



"У FTC швидкий розвиток і впровадження штучного інтелекту впливає на нашу роботу в усьому агентстві, - сказала тоді Хан. - У законах немає винятків для ШІ, і ми уважно стежимо за тим, як компанії можуть використовувати свою владу, щоб перешкоджати конкуренції або вводити в оману громадськість".

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