Пара советов по защите от хакеров при удаленном режиме работы

18 января 2021 г., 13:15

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Прошлый год стал крайне необычным даже по меркам эпохи стремительных перемен. Многие люди вынуждены были длительное время работать и учиться из дома, покупки в интернет-магазинах стали обыденным явлением и наиболее целесообразным в текущих условиях вариантом, а видеозвонки остаются самым доступным способом общения. Исходя из реалий эксперты Panda Security составили свой прогноз развития угроз кибербезопасности в 2021 г.

Недавно обнаруженный взлом компании SolarWinds затронул сотни компаний и организаций в США и за ее пределами. По меньшей мере, семь месяцев хакеры могли осуществлять кражу данных, а сам взлом был настолько сложен, что многие из пострадавших до сих пор не уверены, потеряли ли они свои данные или смогли ли заблокировать хакеров в своих сетях.

Что это значит для конечных пользователей? Если украденные данные содержат персональную информацию (пароли, номера кредитных карт, адреса электронной почты и т.д.), то хакеры могут совершить кражу вашей онлайн-личности или осуществить мошенничество. Поэтому в ближайшие месяцы надо быть предельно бдительным по отношению к признакам того, что вы можете стать жертвой.

Возможно, стоит потратить время, чтобы изменить пароли в своих аккаунтах и настроить менеджер паролей. Если хакерам удалось украсть ваши личные данные, то они не смогут ими воспользоваться в полной мере.

Поскольку правительства многих стран мира продолжают бороться за сдерживание коронавирусной инфекции, немало людей, вероятно, продолжат работать удаленно еще какое-то время. Для хакеров это дает еще больше возможностей, чтобы попытаться проникнуть в корпоративные компьютерные сети: если они смогут взять под контроль какое-либо из ваших устройств, то у них появится скрытый вход в информационные системы вашей компании.

Вы почти наверняка используете VPN для защиты вашего соединения с информационными системами вашей компании при удаленной работе из дома. Или, может быть, незащищенное подключение к удаленному рабочему столу (RDC) к тому компьютеру, который стоит на рабочем столе в офисе.

VPN шифрует данные, которые передаются между компьютером и офисом, в результате чего у хакеров почти нет возможности их перехватить. Но если они смогут сначала взломать ваш домашний компьютер, то хакеры смогут попасть в корпоративную сеть, используя ваше VPN-соединение или ваши регистрационные данные для удаленного подключения к рабочему компьютеру.

Поэтому в 2021 г. еще более необходимой мерой станет использование VPN для всех онлайн-активностей, а не только для работы. Это помогает защитить частную жизнь при использовании интернета, а также блокировать подозрительные веб-сайты и трафик, снижая риск того, что ваш компьютер будет захвачен хакерами.

Установка антивирусной программы также поможет дополнительно защитить ваши устройства. Она помешает хакерам устанавливать вирусы и трояны на ваши устройства, и, следовательно, усложнит завладение вашими личными данными или проникновение в вашу корпоративную сеть.

С точки зрения информационной безопасности, 2021 г., вероятно, будет во многом схож с 2020 г. Хакеры разработают новые методы атак, а производители решений информационной безопасности будут искать способы им противостоять. И, как и каждый год, лучший способ защитить себя – это быть готовым к проблемам и осознавать, что кто-то где-то всегда пытается украсть ваши данные.

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