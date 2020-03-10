Оседлают ли волну складывающиеся втрое дисплеи?

10 марта 2020 г., 13:22

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Одним из наиболее ярких событий на рынке смартфонов стало появление складывающихся устройств, которые вызвали волну интереса пользователей. А нужно сказать, что сделать это ой как непросто. Тем более что запас козырей в рукаве у производителей явно иссяк.

Появившемуся у нас на глазах новому сегменту рынка аналитики уже прочат быстрый рост, хотя цены на первые складывающиеся смартфоны способны впечатлить не меньше, чем их прежде невиданные способности. И, казалось бы, самое время взяться за активную разработку открывшейся «золотой жилы», не разбрасываясь. Но не тут-то было! Вслед за складывающимися вдвое 7-дюймовыми смартфонами миру явился складывающийся втрое 10-дюймовый планшет. Такой концепт был продемонстрирован компанией TCL, которая считает, что предложенная конструкция «открывает перспективы для развития новой категории мобильных устройств».



Фото - Cherlynn Low / Engadget

Про это решение известно совсем немного из краткого пресс-релиза TCL. Так сообщается, что фирменные технологии DragonHinge и ButterflyHinge позволяют сложить 10-дюймовый планшет в 6,65-дюймовое устройство с соотношением сторон 20,8:9 и разрешением дисплея 3K. В концепте реализовано «плавное складывание устройства внутрь и наружу с минимальным зазором, а голографическое 3D-покрытие гарантирует безупречный внешний вид устройства».

При знакомстве с этим решением возник вопрос о его практической применимости. Если пользователю действительно нужно достаточно большое экранное пространство с разрешением 3K, готов ли он носить получившийся при его складывании довольно объемистый «кирпич» в кармане брюк? Или все же для этого потребуется сумочка? В таком случае, зачем складывать планшет, который и так помещается в небольшой портфель?

Пока вопросов много и не исключено, что в результате они окажутся риторическими. Большая рыночная волна уже поднимается и только от ловкости серферов зависит, сумеют ли они ее оседлать. А как вы считаете?



Фото - Cherlynn Low / Engadget

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