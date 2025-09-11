Олександр Кардаков об’єднує IT-активи в Octava IT

11 сентября 2025 г., 18:34

Олександр Кардаков, голова наглядової ради «Октава Капітал», що здійснює управління диверсифікованим портфелем компаній бізнесмена, оголосив про об’єднання шістьох компаній, кожна з яких має багаторічний досвід роботи в галузі системної інтеграції, в нову структуру Octava IT. Генеральним директором компанії призначено Володимира Тимофеєва.

У різні часи під управлінням «Октава Капітал» знаходилося понад 50 технологічних компаній, зокрема Датагруп, Інком, Мегатрейд, Octava Defence, Автор та ін. Згідно з інформацією на сайті «Октава Капітал» наразі вона керує наступними активами у сфері інформаційних технологій: «Автор» (продукти та рішення в області криптографічного захисту інформації); «Мегатрейд» (проєктний дистрибʼютор із 27-річним досвідом); Compass Engineering (експерт з інженерної та ІТ-інфраструктури); Digital Partners (створення та підтримка системних IT-ландшафтів); Incoming Technologies (послуги ІТ-підтримки та інноваційні рішення для бізнесу); Octava Defence (керовані сервіси кібербезпеки).

