Велика Британія буде виробляти українські дрони-перехоплювачі

Міністр оборони України Денис Шмигаль та Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі домовилися про співпрацю.
Мова йшла про виробництво на території Великої Британії розроблених в Україні дронів-перехоплювачів.
Обсяг першої партії – одна тисяча дронів. Усі вони будуть передані Україні.
«Дрони-перехоплювачі вже зарекомендували себе проти «шахедного» терору росії. Будемо надалі масштабувати ці проекти, залучати інвестиції та вдосконалювати технології, аби максимально ефективно захищати українські міста й мирних людей від російських повітряних атак», – зазначив Міністр оборони України.
Денис Шмигаль під час зустрічі з Джоном Гілі обговорив аспекти імплементації угоди.
«Ця домовленість є вагомим кроком у реалізації Угоди про столітнє партнерство між Україною та Британією», – сказав Міністр оборони України.
Сторони також підбили підсумки засідання у форматі «Рамштайн» та погодили ключові теми наступної зустрічі, що відбудеться в жовтні.
