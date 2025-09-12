Велика Британія буде виробляти українські дрони-перехоплювачі

12 сентября 2025 г., 8:25

Міністр оборони України Денис Шмигаль та Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі домовилися про співпрацю.





Мова йшла про виробництво на території Великої Британії розроблених в Україні дронів-перехоплювачів.





Обсяг першої партії – одна тисяча дронів. Усі вони будуть передані Україні.





«Дрони-перехоплювачі вже зарекомендували себе проти «шахедного» терору росії. Будемо надалі масштабувати ці проекти, залучати інвестиції та вдосконалювати технології, аби максимально ефективно захищати українські міста й мирних людей від російських повітряних атак», – зазначив Міністр оборони України.





Денис Шмигаль під час зустрічі з Джоном Гілі обговорив аспекти імплементації угоди.





«Ця домовленість є вагомим кроком у реалізації Угоди про столітнє партнерство між Україною та Британією», – сказав Міністр оборони України.





Сторони також підбили підсумки засідання у форматі «Рамштайн» та погодили ключові теми наступної зустрічі, що відбудеться в жовтні.

